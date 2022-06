La posizione di Kamasutra ideale in base al tuo segno zodiacale

Gli astri ci rivelano quale posizione del Kamasutra è quella ideale in base alle personalità sessuale di ciascun segno astrologico.

Ognuno di noi ha una personale concezione di sessualità con relativi diversi desideri sessuali. Le nostre zone erogene potrebbero essere state definite alla nascita e rintracciabili attraverso la nostra appartenenza astrologica.

Per ogni segno zodiacale esisterebbe secondo gli astri, una posizione sessuale ideale, quella che permetterebbe di esplorare in profondità i piaceri del pulpito. I nostri desideri erotici sono diversi e non proviamo tutti piacere allo stesso modo. Le stimolazioni della nostra personale mappa del piacere differiscono, bisogna solo farle incontrare e fluire con quelle del partner. In generale esistono delle posizioni che intensificano il piacere in modo universale, meglio prenderne nota.

Dimmi il tuo segno e ti dirò come sperimentare il piacere intenso

A seconda del segno zodiacale alcune posizioni sessuali sembrerebbero essere più adatte di altre. Scopri la tua posizione ideale.

Ariete

L’Ariete è un segno passionale e focoso. Hanno costantemente bisogno di adrenalina, per questo tendono a rischiare, a fare cose vietate. Si sentono particolarmente stimolati a fare l’amore in posti insoliti e amano dominare la partner in modo bestiale. Qualunque posizione favorisca il suo dominio è quella ideale.

Toro

Il Toro è un segno sensuale ma per dare il meglio di se a letto ha bisogno di stabilire una forte complicità con il partner. Il Toro ama fare l’amore lentamente, sotto l’influsso di diversi stimoli che provengono da carezze fatte su ogni centimetro dei reciproci corpi. Inoltre ama l’atmosfera intima e romantica. La posizione ideale per questo segno è quella che favorisce il contatto visivo con il partner.

Gemelli

Il Gemelli è un segno che a letto ama parlare, dire frasi eccitanti, a volte sporche, ama sentire il brivido e sentire i gemiti del piacere. Il Gemelli prova difficoltà nel lasciarsi andare con partner particolarmente timidi e riservati. La sua posizione del kamasutra ideale è acrobatica, non certo il missionario o posizioni troppo facili.

Cancro

Il Cancro è un segno spirituale. Solitamente non fa l’amore con qualcuno che non lo attrae mentalmente. Lo scambio fisico è il risultato di una grande interesse. Il Cancro ama sentirsi in intimità ed in sintonia totale con il partner, vuole sentire una fusione a livello di corpi e di anima. Al Cancro piace fare l’amore lentamente e teneramente. La posizione del cucchiaio è la sua posizione ideale.

Leone

Il Leone è un segno che vuole sentirsi il centro del mondo del partner. Ama la sensazione di sentirsi amato e coccolato. Mentre fa l’amore si eccita nel ricevere complimenti dal partner che gli ricorda quanto è bello, speciale e unico. La loro zona erogena è la schiena, la posizione ideale favorisce tocchi e carezze delicate su di essa.

Vergine

La Vergine è volubile, non si sa mai quando gli viene voglia di fare l’amore, il suo partner dovrebbe saper cogliere il momento ed essere sempre disponibile. Di sicuro non è un segno che prova imbarazzo o si pone dei limiti a letto. Adorano la posizione dell’Amazzone e ricevere carezze durante tutto l’atto sessuale.

Bilancia

Il Bilancia è un segno dedito ai preliminari. Vuole gustare lentamente un assaggio di quello che sta per mangiare. A letto è un segno intraprendente, tu fallo sentire desiderato e lui farà il resto. Non ha una posizione preferita, dipende da cosa gli suggerisce di fare il momento.

Scorpione

Gli Scorpioni sono passionali e hanno una libidine forte. Per dissetare la loro sete di piacere dovrai essere amante di pratiche sadomasochistiche. Armati di frustino, tacchi a spillo e calze a rete, poi legalo a letto, in questa posizione lo farai impazzire.

Sagittario

Il Sagittario ama il sesso in ogni sua forma, dolce, passionale, non importa il modo in cui si da adito al piacere, l’importante è farlo e trovare il modo di renderlo il più possibile stimolante. Posti nuovi, giochi di ruolo, posizioni originali sono l’ideale per lui. Per lui conta esprimersi.

Capricorno

Avere un Capricorno nel letto richiede essere abili a fare un percorso ad ostacoli. Sul lavoro sono persone rigide e precise ma dentro al letto sono dei vulcani. Hanno i loro tempi, devono scaldarsi e poi li vedrai partire. Durante la fase ei preliminari non dimenticare di stimolarli emotivamente. Al Capricorno piacciono le posizioni fantasiose, inventate al momento.

Acquario

Se desideri fare l’amore con un Acquario preparati a liberare la tua mente da ogni tuo preconcetto sessuale. Per un segno altamente originale, non esistono regole, tabù e limiti. Il viaggio verso il piacere è ricco di sensazioni stimolanti. Non adagiarti sugli allori se vuoi che l’Acquario resti nel tuo letto. Il suo punto debole sono le caviglie, trova una posizione in cui puoi baciarle durante l’atto.

Pesci

I nativi del Pesci sono grandi sognatori. Amano fare l’amore con delicatezza ed essere guidati verso un’esperienza sensoriale ed erotica unica. Le sue posizioni preferite sono la Carriola e il ponticello.