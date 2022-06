Tina Cipollari è finita al centro delle accuse di una nota ex tronista: ecco il clamoroso attacco a Tina Cipollari che sconvolto tutti.

Si sa che il carattere frizzante di Tina Cipollari è spesso mal digerito dalle sue colleghe nello studio di Uomini e Donne. Se una parte degli spettatori ama il comportamento sopra le righe della nota dama, molti la criticano per l’eccessiva aggressività con cui spesso si scaglia contro i vari concorrenti dello show. Stavolta a esprimersi con termini molto forti contro la Cipollari è una nota ex tronista che non ha mai avuto un bel rapporto con la bionda dama (anzi, sono stati molti i battibecchi tra le due). Ecco di chi si tratta.

Tina Cipollari è da sempre un personaggio sopra le righe e non sono poche le occasioni in cui perde la pazienza iniziando a scagliarsi contro i vari concorrenti di Uomini e Donne. Ultimamente la Cipollari si è scagliata contro Pinuccia, una delle protagoniste del trono Over, criticandola così aspramente da spingere l’anziana signora addirittura alle lacrime. Una nota ex tronista in quel momento non ci ha visto più ed è intervenuta attaccandola sul suo profilo Instagram.

Tina Cipollari, l’attacco che gela tutti: le forti parole dell’ex tronista

Stiamo parlando dell’ex tronista Rossella Intellicato, che dopo l’ennesimo attacco alla povera Pinuccia da parte della Cipollari (che, dietro le quinte di Uomini e Donne, pare faccia questo) ha ritenuto doveroso difendere l’anziana signora.

“Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c…o!! #tinacipollari”, ha sbottato con rabbia l’ex tronista su Instagram, esprimendo una rabbia repressa forse troppo a lungo. Infatti tra le due donne non è mai scorso buon sangue e l’atteggiamento strafottente e poco rispettoso della Cipollari (che molti presumono abbia fatto largo ricorso alla chirurgia plastica) è sempre stato mal tollerato dalla Intellicato. Per ora la Cipollari non ha risposto all’attacco di Rossella, preferendo semplicemente ignorarla. Un comportamento che avrà di sicuro ulteriormente infastidito la bella ex tronista, che ha sempre amato gli scontri accesi. Ci sarà occasione per le due donne di confrontarsi faccia a faccia? Di sicuro, se questo avvenisse, lo spettacolo non mancherebbe!