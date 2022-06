Test dei Cactus | Quale aspetto del tuo io dovresti proteggere a ogni costo?

By

Con il test dei cactus scopriremo un lato del tuo carattere che dovrebbe essere protetto a tutti i costi dalle cattive intenzioni degli altri perché è il lato più prezioso di te.

Molte persone non sono davvero consapevoli di tutti i lati del proprio carattere, perché siamo così impegnati nell’affrontare gli impegni quotidiani che non dedichiamo abbastanza tempo e abbastanza impegno alla conoscenza di noi stessi.

C’è da dire però che non è davvero semplice analizzare se stessi perché il carattere di ogni persona è complesso e possiede moltissime sfumature differenti.

Per questo motivo spesso non riusciamo ad analizzare noi stessi in maniera efficace attraverso la razionalità.

Per farlo è molto meglio lasciare che l’inconscio si esprima liberamente e lo faccia attraverso il gioco. Il gioco che ti proponiamo oggi serve a indagare la qualità più intima della tua personalità. Qual è la caratteristica senza la quale non potresti essere davvero te stessa ed esprimerti in maniera autentica? Proprio quell’aspetto del tuo carattere è il più prezioso in assoluto ed è quello che dovresti proteggere a tutti i costi.

Test dei Cactus

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere una delle piantine che ti proponiamo e di leggere il profilo corrispondente. Non soffermarti troppo a pensare ai motivi per cui stai scegliendo un cactus o un altro: lascia che sia l’istinto a guidarti e il test ti rivelerà un risultato ancora più azzeccato!

1 – La piantina serena

Questa piantina ha una forma molto aggraziata, tanto da sembrare quasi un fiore di foglie verdi. Non possiede spine, quindi non trasmette l’idea di essere pericolosa o spiacevole da toccare. Il suo vaso è decorato in maniera molto graziosa e ha un’espressione estremamente serena.

Nel complesso l’immagine di questa piantina trasmette serenità e gioia.

Se hai scelto questa immagine significa che l’aspetto più intimo e prezioso della tua personalità è l’equilibrio. Fortunatamente sei una persona molto serena, che ha raggiunto un buon equilibrio emotivo e psicologico nella propria vita.

Tutte le cose belle e gli obiettivi importanti però possono essere raggiunti solo al prezzo di grandi sacrifici. Questo significa che l’equilibrio che hai raggiunto ti è costato molta fatica, quindi dovresti sempre proteggerlo al meglio delle tue possibilità.

Non permettere alle persone aggressive o violente di intaccare il tuo equilibrio o di rovinare la tua serenità. Tieniti il più possibile lontano dalle persone tossiche!

2 – La piantina che fa le boccacce

Questa piantina è molto simile alla prima. Anche questa infatti non possiede spine e ha una forma molto simpatica e armoniosa, che ricorda un fiore verde.

Il vasetto in cui è piantata è molto simpatico ed è decorato con un’espressione vivace e scherzosa. Tutta l’immagine trasmette, nel suo complesso, molta energia positiva.

Se hai scelto questa immagine significa che l’aspetto più importante del tuo carattere è la gioia di vivere, l’allegria contagiosa che ti caratterizza e soprattutto l’entusiasmo con cui ti getti a capofitto in qualsiasi nuovo progetto.

Ovviamente però questo entusiasmo dev’essere alimentato costantemente e va protetto da tutte quelle persone negative e pessimiste che tenteranno di smorzarlo facendoti delle critiche. Stai lontana da coloro che ti accusano di essere troppo infantile e sconclusionata: non sono felici quanto te!

3 – Il cactus solitario

A differenza delle prima due piantine, questa che ti proponiamo è il più classico cactus che si possa immaginare. Ha due piccole ramificazioni che partono dal corpo centrale, ha tante piccole spine che ne ricoprono la superficie ed è da solo nel suo piccolo vaso.

Proprio il vaso è decorato con un piccolo sorriso estremamente tranquillo e sereno, quindi sembra che questa piantina sia perfettamente in pace con se stessa.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona che ama stare da sola e questa è l’aspetto del tuo carattere che dovresti proteggere di più dalle “intrusioni” delle altre persone. Il motivo è che nella società attuale si sostiene l’idea che tutti debbano stare con altre persone per essere felici, ma non è sempre così.

Sei una persona che ama godersi i propri spazi e i propri interessi. Sei molto autonoma e stai molto bene in compagnia di te stessa. Se qualcuno dovesse dirti che devi cambiare perché “i solitari sono sfigati” allora allontanati a gambe levate!

4 – La famigliola di cactus

Questa immagine è l’unica che contenga più di una sola piantina all’interno dello stesso vasetto. Si tratta della versione cactus di una piccola famiglia felice in cui è facile individuare la mamma, il papà e il piccolo di casa.

Come tutti i cactus, anche quelli rappresentati in questa tenerissima piantina posseggono molte piccole spine, in grado di tenere lontano gli estranei.

Se hai scelto proprio questa illustrazione significa che l’aspetto più importante del tuo carattere è un profondo senso di protezione nei confronti di coloro che ami e che ti amano.

Questo significa che sei una persona piena d’amore e in grado di tenere insieme una famiglia, ma anche un piccolo gruppo di persone. Sei il cuore della casa, ed è un ruolo che ricopri senza sforzo, in maniera assolutamente spontanea e naturale.

Forse qualcuno ti dirà che sei troppo tradizionalista e che è il momento di lasciarsi dietro tutte le vecchie idee sulla famiglia e sulla mamma – chioccia, ma tu stai bene così e sei felice così. Difendi sempre ciò che hai e sarai molto felice!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.