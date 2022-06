Sei in contatto con la tua femminilità? Questa immagine lo rivela

Che tu sia maschio, donna o quello che vuoi sappi che esiste un lato femminile in te. Il test della femminilità è qui per dirci se lo conosci!

Tutti quanti noi possediamo dei tratti caratteriali, emotivi e fisici che rimandano al mondo maschile o al mondo femminile.

Oggi vogliamo capire quanto e se sei in contatto con la tua femminilità e per farlo abbiamo intenzione di proporti un test della personalità veramente interessante.

Che ne dici, lo proviamo insieme?

Test della femminilità: scopri quanto sei in contatto con il tuo lato femminile

Nonostante sia facile credere che, in quanto donne, il nostro lato femminile sia assolutamente predominante, vogliamo stupirti.

Non è assolutamente così!

Per questo motivo ti proponiamo il test della femminilità: puoi farlo tu, così come può farlo il tuo partner o qualsiasi altra persona di qualsiasi genere.

L’idea è quella di scoprire se il nostro lato femminile è predominate o se è in contatto con il nostro spirito.

Come faremo a capirlo? Ma semplicemente chiedendoti che cosa hai visto per primo in questo quadro di Vladimir Kush.

Pronti a scoprire la verità su di te e su tutti gli altri?

una città : la città è un simbolo che parla molto di connessioni, di relazioni e di successo. Chi la vede, anche in contesti dove non dovrebbe essercene una, ha una mentalità prevalentemente predisposta allo scambio di interazioni, alla ricerca di una dimensione nella socialità ed anche al successo e alla voglia di crescere dal punto di vista lavorativo.

Se hai visto la piccola città, quindi, sei una persona con una mentalità “maschile”. Gli altri non sono delle persone che puoi frequentare per affetto o perché vuoi farlo… sono “gradini”!

Gli altri rappresentano per te una specie di scalinata che, se riuscissi a salire fino in cima rappresenterebbe il massimo per te e per le tue aspettative.

Sei una persona competitiva, che ha obiettivi ben chiari e precisi e che non si fa nessun problema a “scavalcare” gli altri.

Chissà, forse il test della femminilità ti aiuterà a capire che non è sempre bello comportarsi così! Ti possiamo consigliare anche un altro test, se vuoi. Qui trovi il test dell’intelligenza emozionale : capire che gli altri non sono solo “contatti” ma vere e proprio persone potrebbe cambiarti la vita!

: la città è un simbolo che parla molto di connessioni, di relazioni e di successo. Chi la vede, anche in contesti dove non dovrebbe essercene una, ha una mentalità prevalentemente predisposta allo scambio di interazioni, alla ricerca di una dimensione nella socialità ed anche al successo e alla voglia di crescere dal punto di vista lavorativo. Se hai visto la piccola città, quindi, sei una persona con una mentalità “maschile”. Gli altri non sono delle persone che puoi frequentare per affetto o perché vuoi farlo… sono “gradini”! Gli altri rappresentano per te una specie di scalinata che, se riuscissi a salire fino in cima rappresenterebbe il massimo per te e per le tue aspettative. Sei una persona competitiva, che ha obiettivi ben chiari e precisi e che non si fa nessun problema a “scavalcare” gli altri. Chissà, forse il test della femminilità ti aiuterà a capire che non è sempre bello comportarsi così! Ti possiamo consigliare anche un altro test, se vuoi. : capire che gli altri non sono solo “contatti” ma vere e proprio persone potrebbe cambiarti la vita! una conchiglia: le conchiglie sono da sempre un simbolo di femminilità, rappresentando dai tempi antichi gli organi genitali femminili.

Se l’hai vista, quindi, il test della femminilità non può far altro che dirci una cosa di te: sei veramente in contatto con il tuo lato femminile!

Sei una persona che non si fa assolutamente scrupoli ad esprimere le proprie emozioni o ad essere in contatto con il lato più “emotivo” della sua sfera privata.

Non hai paura di esprimerti e questo è un grandissimo traguardo: per tantissimo tempo hai pensato di dover tenere nascosto quello che provi!

Sei sicuramente una persona capace di avere rapporti profondi e duraturi, che ha un interesse per la natura umana e che analizza a fondo come si sente prima di fare qualsiasi cosa.

Ti consiglieremmo di provare anche il nostro test dell’indipendenza: a volte potresti appoggiarti troppo agli altri e questo non va bene!

Per il resto, il test della femminilità ci dice che sei veramente in contatto con il tuo lato femminile. Buon per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.