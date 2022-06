Serena Rossi ha raccontato un suo dramma personale molto recente che l’ha scossa nel profondo riguardante suo figlio. Ecco di cosa si tratta.

L’attrice Serena Rossi ha raccontato in una recente intervista di essere stata ben 135 giorni lontano da suo figlio Diego, di neanche sei anni. Una lontananza che l’attrice ha sofferto molto. Per lei, infatti, la famiglia ha sempre avuto un ruolo fondamentale e suo figlio rappresenta un pilastro fondamentale. Il piccolo ha accolto con grande gioia il ritorno della mamma a casa e, ovviamente, spera che un periodo di lontananza così prolungata non debba più ripetersi. Ecco cosa ha raccontato, nel dettaglio, la bella attrice napoletana.

Serena Rossi ha passato davvero molto tempo lontana dai suoi cari per le riprese della nuova stagione di Mina Settembre, che ha in precedenza registrato il record di ascolti. Un periodo molto movimentato questo per la Rossi (che ha iniziato la sua carriera in Un posto al Sole), che ha anche dovuto rimandare il matrimonio con il compagno Davide Devenuto a causa di eventi di forza maggiore (ma il loro amore è rimasto quello di sempre).

Serena Rossi racconta il dolore per la lontananza del figlio

Serena Rossi ha ammesso di aver sofferto molto la lontananza del figlio Diego mentre era via per lavoro.

Tuttavia, ha affermato di aver lasciato il piccolo in buone mani, in compagnia di suo padre, sempre molto attento alla sua sicurezza. “Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati“, ha rivelato l’attrice. “È stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma!”, insomma, Serena ha davvero fatto di tutto per poter stare il più possibile con la sua famiglia. A rattristarla molto sono state le ripartenze dopo le brevi visite a casa. “L’energia ti viene in modo un po’ sovrannaturale”, ha asserito l’attrice (che da sempre segue una dieta molto rigida). “La cosa importante per stare via tanto è che abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato. Questo lo porta a essere sereno anche nel comunicare le sue tristezze. Ha avuto momenti in cui ha detto: mi spiace che parti, sono veramente triste”.