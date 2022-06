Tutto quello che gli succede è una disgrazia: sono i segni più tragici

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali tra i più tragici dell’oroscopo? La classifica di oggi ti aiuta a individuarli: meglio tenerli d’occhio!

Che ne dici di scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo insieme a noi?

Abbiamo deciso, infatti, di parlare di tutti quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di mettere su una vera e propria tragedia ogni volta che… beh, che succede qualcosa!

Pensi di non fare parte della classifica di oggi dell’oroscopo? Scopriamolo subito!

I segni zodiacali più tragici di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di parlare con un tuo amico e di chiederti: “Ma dov’è il problema?”

Se sei amico con uno dei segni zodiacali più tragici di tutto l’oroscopo, il problema è semplicemente che tutto, per loro, è una vera tragedia!

Da una telefonata da fare ad un rifiuto ad un appuntamento, i segni zodiacali che fanno parte di questa classifica sono in grado di fare veramente una tragedia per tutto.

Non è che ci sei anche tu tra loro? Scopriamolo immediatamente: ecco le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi!

Ariete: quinto posto

A sentire gli Ariete esistono solo loro ed i loro problemi, visto che sono incredibili, giganti, terrificanti, assolutamente impossibili da affrontare!

Cari Ariete, sarebbe veramente il caso di darsi un attimo una bella occhiata di fronte allo specchio. Ma non è che i vostri problemi sono così grandi solo perché siete tra i segni zodiacali più tragici di tutto l’oroscopo? Forse, se smetteste di concentrarvi solo su di voi e sulle cose che (credete) non vadano bene, riuscireste a vedere anche le vite degli altri che non sono puramente sempre rose e fiori…

Cancro: quarto posto

Ai nati sotto il segno del Cancro piace particolarmente, a volte, piangersi addosso.

Non diciamo che i nati sotto il segno del Cancro stiano sempre (sempre, sempre) a piangere ma che… spesso si sfogano così!

I Cancro possono essere veramente e particolarmente tragici. Sembra loro che nessuno li capisca, che la loro estrema sensibilità li butti giù e che siano, generalmente, sfruttati e non apprezzati abbastanza. Per i Cancro la vita è una vera tragedia… ma anche per chi sta loro vicino!

Leone: terzo posto

A sentire i Leone, la loro vita è uguale a quella di un film. Ci sono giornate tragiche e giornate fantastiche ma tutte, sotto sotto, nascondono un protagonista tormentato che non può fare a meno di sottolineare come tutto sia sempre pesante per lui.

Cari Leone, sì, stiamo proprio parlando di voi. Non è un caso che siate anche nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più egocentrici… non trovate?

I nati sotto il segno del Leone sono persone particolarmente portate per la tragedia: trovano che tutto sia difficile, soprattutto se succede a loro, e non vedono l’ora di raccontarvi quanto è dura e complicata la loro vita!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro sono delle persone che non possono fare veramente a meno di trasformare ogni piccolo sassolino in un vero e proprio macigno.

I Toro, dopotutto, sono fatti così: tutto gira intorno a loro e sono persone assolutamente poco interessate alla vita degli altri!

Per un Toro è importante avere un’opinione su tutto, anche su quello che non lo riguarda. Questo andrebbe bene se non fosse che il Toro fa sempre una tragedia anche di tutte le volte che qualcuno non segue un suo consiglio o non si comporta come vorrebbe il Toro stesso!

Insomma, il Toro è decisamente uno dei segni zodiacali più tragici di tutto l’oroscopo: chissà come fanno le altre persone a “recitare” vicino a loro!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più tragici dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Sì, cari Gemelli lo sappiamo: la vostra vita è veramente una tragedia, non vi pare?

Ai nati sotto il segno dei Gemelli sembra di essere le vittime di una congiura mondiale per tenerli sempre con un ginocchio in terra.

I Gemelli sono persone completamente concentrate solo su di sé e sui propri problemi: pensano sempre il peggio e quando questo si avvera iniziano a comportarsi come se il migrare in un altro Paese sia l’unica opzione possibile.

Cari Gemelli: noi lo sappiamo che voi siete anche nella classifica dei segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo ma fuggire costantemente non è la soluzione a tutti i vostri problemi. Se vi faceste una risata, una volta ogni tanto, invece di soffrire per ogni piccolo inconveniente, forse non avreste sempre voglia di scappare a gambe levate!