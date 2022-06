Delusione e amarezza per questi segni, subiranno un tradimento a Giugno

3 segni dello zodiaco potrebbero subire un tradimento a Giugno e dovranno raccogliere tutta la loro forza per superare questo momento.

Secondo le previsioni astrologiche la configurazione astrale di Nettuno sestile con Plutone investe alcuni segni zodiacali di un’energia di ingiustizia. Questi segni potrebbero subire un’ingiustizia da persone a loro molto vicine e delle quali si fidavano ciecamente.

Per questi segni si prospetta un periodo particolarmente difficile da superare. Il loro cuore in frantumi farà fatica a ritrovare la serenità. Subire un tradimento è un dolore in ogni caso ma subirlo per mano di persone nelle quali si confidava è persino peggio.

Ecco i tre 3 segni zodiacali che subiranno un tradimento a Giugno

Nettuno in sestile a Plutone e la sua ondata di energia negativa ed ingiustizia colpirà Vergine, Capricorno e Pesci. Anche se soffriranno molto questo li aiuterà a dare un taglio ai legami tossici che impediscono loro di evolversi. I traditori si manifesteranno dal 6 Giugno in poi, questi segni farebbero bene a guardarsi le spalle fino a fine mese. Il traditore potrebbe essere un amico, il partner o un familiare del quale non si sospettava minimamente. Per superare questo grande dolore ci vorrà tempo ma servirà a farli evolvere a livello personale, ad essere meno ingenui. In alternativa provate a staccare con un viaggio ma attenzione a scegliere i segni giusti per partire in vacanza.

Vergine

Il primo segno a rischiare di subire un tradimento è la Vergine. Per questo segno il tradimento molto probabilmente avverrà a livello di coppia. Se è single il traditore potrebbe far parte dei suoi amici più intimi. La Vergine si renderà conto che qualcuno parlava male di lui in sua assenza e che ha rivelato informazioni confidenziali. Questo segno si arrabbierà con se stesso per non aver capito chi aveva davanti e rimpiangerà di aver dato tanto e di essere stato sempre disponibile per quella persona. Dopo questo tradimento si isoleranno per un periodo sperando di ritrovare il loro equilibrio mentale.

Capricorno

Il Capricorno è un segno selettivo che predilige le relazioni autentiche e affidabili alle conoscenze superficiali. Questa è la ragione per la quale il tradimento che subirà sarà un colpo basso. Il traditore fa parte della cerchia dei suoi collaboratori professionali, ambito in cui il Capricorno investe tutte le sue energie. Questo traditore da tempo nutre gelosie nei confronti del Capricorno ma non lo dava a vedere. Sarà molto difficile tagliare questo legame ma dopo averlo fatto la sua scalata verso la realizzazione professionale non avrà più ostacoli.

Pesci

Il Pesci è un segno ipersensibile. Giugno lo renderà ancora più vulnerabile del solito. Dopo aver scoperto il tradimento da parte di una persona che considerava un amico, la sua serenità subirà un crollo. A tradirlo sarà una persona che ammirava e idealizzava, gli crollerà un mito e metterà in discussione la lealtà di molte persone. Questo tormento interiore lo farà sentire frustrato e ci vorrà tempo per tornare a sorridere ma lo aiuterà a mettere ordine nella sua vita e a fare un pò di pulizia tra le sue conoscenze prima che qualcun altro si possa rivelare un traditore.