Ilary Blasi non sembra trovare pace all’Isola dei Famosi. Mai nessuna conduttrice prima di lei si era trovata in una situazione simile.

Ilary Blasi ha segnato un nuovo record durante la seconda edizione dell’Isola dei Famosi da lei condotta, che secondo recenti indiscrezioni potrebbe essere anche l’ultima considerato che forse Mediaset non ha più intenzione di mandare in onda il format.

Non tutti i record, purtroppo, sono positivi. La conduttrice, durante il corso di quest’edizione, è stata piuttosto sfortunata con i suoi concorrenti e non perché questi non siano stati all’altezza di questo compito in quanto hanno regalato al pubblico del piccolo schermo uno show leggero e spensierato come non ne si vedeva da tempo in Honduras.

Purtroppo però non sono stati così fortunati nella vita in Honduras dove hanno fatto infrangere un nuovo record per Ilary Blasi all’Isola dei Famosi poiché nessuna delle precedenti conduttrici (Alessia Marcuzzi per Mediaset e Simona Ventura per la Rai) aveva raggiunto un simile risultato durante la propria conduzione. Le cose, purtroppo, non si mettono benissimo ma fortunatamente manca sempre meno alla fine di questo percorso e il pubblico sembra avere le idee chiare anche sul possibile vincitore.

Ilary Blasi, che sfortuna! Il nuovo record all’Isola dei Famosi non è quello che si aspettava

Ilary Blasi, che di recente non è stata molto fortunata subendo un’altra batosta, purtroppo non ha infranto un record positiva per la sua edizione dell’Isola dei Famosi. Il motivo?

La seconda edizione da lei condotta sembrerebbe essere quella con il maggior numero di concorrenti infortunati. Basti pensare che soltanto nelle scorse ore, ben due concorrenti sono stati costretti ad andare in infermeria. Il primo è stato l’attore Nicolas Vapordis, che sembrerebbe aver avuto un problema al piede ma anche in precedenza è stato un ospite fisso della struttura, mentre la seconda è stata Mercedesz Henger, che si è ferita con un corallo durante una recente esplorazione dell’Isola. Poco prima anche Edoardo Tavassi ha fatto visita all’infermeria.

Senza dimenticare tutti i concorrenti , dove tra l’altro è arrivata una confessione inaspettata da uno di loro, che sono stati costretti ad abbandonare il reality show di canale 5. Il caso più recente è stato quello di Marco Cuculo, che sembrerebbe aver riscontrato un problema ai reni, ma anche Roger, il bel modello brasiliano di questa edizione.

Impossibile non menzionare anche Patrizia Bonetti, che ha abbandonato dopo poche ore dal suo ingresso a causa di un’ustione che si è provocata durante una prova.

Ilary Blasi ha collezionato il maggior numero di concorrenti infortunati e questo dettaglio non è sfuggito nemmeno agli utenti del web che hanno ipotizzato, in maniera del tutto ironica si capisce, che il vincitore potrebbe essere l’unico che sopravvive in Honduras.