Damiano David si spoglia sul palco: la reazione dei fan è da film

Damiano David si spoglia sul palco durante la partecipazione dei Maneskin ad un Festival e la reazione dei fan è da film.

Damiano David manda in delirio i fan. Il frontman dei Maneskin, durante l’esibizione sul palco Pinkpop Festival che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi, ha deciso di rendere bollente l’atmosfera spogliandosi sul palco. Abituato a restare solo con i pantaloni sul palco sfoggiando i pettorali, stavolta, Damiano ha deciso di fare un regalo ai suoi fan.

Durante l’esibizione, così, a sorpresa, ha abbassato i pantaloni restando in mutande. Un gesto che il pubblico presente non si aspettava affatto e, in un video che sta circolando su Twitter, la reazione dei fan è stata immortalata divertendo i fan di tutto il mondo della giovane band romana.

Damiano David in mutande sul palco con i Maneskin: fan in delirio

I Maneskin fanno parlare di sè sia per la musica con cui stanno scalando tutte le classifiche internazionali, ma anche per lo stile e le esibizioni sempre originali e mai banali. Tra Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, chi sul palco sfoggia spesso outfit originali e sexy sono soprattutto Damiano e Victoria. La De Angelis, in particolare, sul palco si presenta spesso con maglia che le lasciano scoperto il decolletè.

Anche sui social, infatti, Victoria pubblica spesso foto in cui si mostra senza veli lasciando senza parole i fan. Ieri sera, però, sul palco Pinkpop Festival, Victoria ha lasciato spazio a Damiano che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Damiano, così, improvvisamente, ha tolto i pantaloni restando in mutande.

Nel video pubblicato su Twitter, i fan dei Maneskin non nascondono l’espressione divertita, ma anche stupita per il gesto del frontman romano che, sul palco, diventa un vero e proprio animale da palcoscenico.

Damiano è rimasto così in mutande mentre, alle spalle, Victoria, con i capelli raccolti in una coda e con un outfit total black si dissetava. Un gesto, quello di Damiano, che potrebbe essere stato dovuto anche al caldo del posto. In ogni caso, i fan hanno particolarmente apprezzato.