Si avvicina il gran giorno per Davide Silvestri e la sua Alessia, il cui matrimonio è atteso per questo luglio. Barù sarà tra gli invitati ed ecco chi potrebbe portare come accompagnatrice al matrimonio.

Davide Silvestri e la compagna Alessia stanno per convolare a nozze e tra gli invitati ci sarà anche l’ex protagonista della scorsa edizione del GF Vip Barù. Pare che, per l’occasione, il noto personaggio TV si farà accompagnare da una ragazza davvero molto speciale per lui. E no, non si tratta di Jessica Selassié. I fan dei Jeru, infatti, pare si dovranno arrendere all’evidenza: il cuore di Barù è già occupato da un’altra (bellissima) ragazza.

Davide Silvestri e Alessia si stanno preparando per il loro imminente matrimonio, atteso per luglio. Recentemente, Silvestri è stato pizzicato mentre si recava a comprare l’anello per la futura consorte ed è apparso decisamente emozionato per le nozze sempre più vicine. A far discutere molto i fan sui social pare sia stato (ancora una volta) l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Barù, che è stato invitato al matrimonio. Sembra però che il fascinoso personaggio TV si farà accompagnare all’evento da una ragazza misteriosa…

Barù sorprende tutti: al matrimonio di Davide Silvestri andrà con Lei

Secondo diverse voci, Barù avrebbe deciso di portare al matrimonio di Davide Silvestri la bellissima Maria Ludovica, Miss Abruzzo e finalista a miss Italia 2011. A fotografare i due insieme è stato Pipol magazine.

Pare che la ragazza abbia rubato il cuore del noto volto della TV e che le cose tra loro si stiano facendo davvero serie. I due infatti sono stati pizzicati più volte insieme dai paparazzi (e non è una cosa scontata: Barù è infatti sempre stato molto discreto sulla sua vita privata e ha sempre cercato di non mostrarsi troppo in pubblico con le sue fidanzate). Un duro colpo per i fan dei Jeru, che dovranno abbandonare il loro sogno di vedere la Selassié e Barù insieme come coppia (d’altronde lui non si è sempre comportato benissimo con lei) Non tutto, comunque, è deciso e sicuro. Potrebbero infatti esserci colpi di scena inaspettato. Per saperlo, però dovremo aspettare perlomeno il giorno delle nozze di Silvestri!