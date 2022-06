Vuoi usare un lucidalabbra naturale? Prova la nostra ricetta fai da te

Desideri utilizzare un lucidalabbra completamente naturale? Prova la nostra ricetta fai da te: il risultato sarà garantito!

Ti sei mai chiesta come fare il lucidalabbra a casa? Sai che ci vogliono solo 4 ingredienti per farne uno? Proprio così!

Ovviamente sono ingredienti naturali, una ricetta super economica e con proprietà lenitive per le labbra secche.

Prova la ricetta del lucidalabbra fai da te

Il lucidalabbra fai da te è facile e veloce da realizzare e può essere personalizzato in qualsiasi modo.

Come accennato in precedenza, avrai bisogno di pochi ingredienti, ovvero olio di cocco, cera d’api, olio d’oliva e burro di mango. Per ottenere un profumo extra, puoi anche aggiungere degli oli essenziali e dei coloranti. Se non hai l’olio di oliva e di cocco, non preoccuparti, puoi ricorrere a qualsiasi altro olio vettore. Invece, se vuoi sostituire il burro di mango, puoi usare il burro di karité o il burro di cacao.

4 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di burro di mango

1 cucchiaio di cera d’api

10 gocce di olio essenziale (facoltativo)

Colorante naturale (facoltativo)

Contenitore vuoto per lucidalabbra

Sciogli a bagnomaria gli oli, il burro di mango e la cera d’api. Una volta sciolto il composto, toglilo dal fuoco e aggiungi gli oli essenziali e l’eventuale colorante. A questo punto, mescola bene il tutto. Non ti rimane che versare la miscela in un tubetto per lucidalabbra.

N.B. Per ottenere risultati ottimali, prepara tutto prima di iniziare. Assicurati che i tubetti di lucidalabbra siano aperti e in posizione verticale, pronti per versarvi il liquido. L’olio d’oliva e l’olio di cocco non si induriscono, ma il burro di mango e la cera d’api sì. In questo modo si otterrà la consistenza perfetta per il lucidalabbra. L’aggiunta di oli essenziali è facoltativa, ma poiché stiamo usando oli essenziali così vicini alla bocca, è importante utilizzare quelli sicuri per uso interno. Inoltre, cerca di evitare oli essenziali caldi come la cannella, il timo e lo zenzero in quanto possono causare irritazioni cutanee se non sono diluiti correttamente.

Se vuoi arricchire ulteriormente il tuo lucidalabbra aggiungendo del colore, puoi usare per esempio, della polvere di barbabietola o persino la polvere di cacao. In alternativa, puoi affidarti a dei coloranti naturali sicuri per la pelle. Se utilizzi le polveri, ti consigliamo di iniziare con una piccola quantità e di aumentarla un po’ alla volta fino a raggiungere il colore desiderato.