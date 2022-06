Ma è davvero lei? Trasformazione incredibile dell’ex Uomini e Donne

L’ex dama di Uomini e Donne è davvero irriconoscibile. Lo avreste mai detto che in queste foto del passato sia proprio lei?

Uomini e Donne qualche anno fa ha permesso a Ursula Bennardo non solo di trovare l’amore durante il suo percorso al Trono Over, dove ha conosciuto Sossio Aruta con cui ha messo su una bellissima famiglia, ma anche di trovare una certa visibilità e popolarità.

In molti, infatti, durante il corso di questi anni si sono affezionati a lei e continuano a seguirla anche sui social dove riscuote sempre un certo successo. Per questo motivo non è sfuggito un suo recente post in cui, in occasione del compleanno di suo figlio, ha scelto di condividere alcuni scatti del passato in cui è possibile notare com’era prima della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi su canale 5, dove Gemma Galgani è pronta a farlo ancora.

La trasformazione avvenuta durante il corso di questi anni è davvero incredibile. Tant’è che in molti non avevano riconosciuto Ursula Bennardo prima di Uomini e Donne, ma è pur vero che negli scatti che ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori era davvero molto giovane ed un cambiamento è più che comprensibile.

Ursula Bennaro: com’è cambiata la dama di Uomini e Donne durante il corso degli anni

Ursula Bennardo ha deciso di condividere con i suoi fedeli sostenitori alcuni scatti provenienti dal passato, molto prima della sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, dove un’ex dama ha deciso di consolarsi in questo modo, in quanto era da poco diventata mamma.

Lo scatto, come potete notare dal primo che abbiamo scelto di condividere in questo articolo, mostra la compagna di Sossio Uruta mentre stringeva il suo bambino, che in questo periodo ha compiuto 21 anni, per la prima volta tra le braccia. Uno scatto davvero dolcissimo, che mostra com’era la dama da giovane.

La galleria condivisa da lei ci propone altri scatti risalenti a qualche anno dopo ed è possibile notarla più bella che mai quando era poco più di una ragazzina, mentre oggi è diventata una bellissima donna. Un tuffo nel passato che ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori com’era un tempo, prima ancora di trovare il successo grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

In molti però non l’avevano riconosciuta, questo perchè quando è diventata madre era molto giovane. A confidarlo, oltre che agli scatti pubblicati, sono anche queste sue parole che ha scelto di accompagnare come dedica ad uno degli uomini più importanti della sua vita: “Ho conosciuto il vero amore molto piccola e da lì ho sempre avuto grandi motivi per lottare ed essere felice” ha confidato la dama.

Ursula Bennardo è cambiata molto durante il corso di questi anni, ma resta sempre una bellissima dona. In tutto e per tutto.