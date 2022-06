Test dei Sandali Estivi | Quale lato di te sarà il protagonista di quest’estate?

Con il test dei sandali estivi scopriremo quale lato del tuo carattere non vede l’ora di emergere nel corso della prossima bella stagione.

In estate siamo liberi dagli impegni lavorativi, i ritmi frenetici della nostra vita quotidiana rallentano e siamo più libere di esprimere noi stessi e la nostra personalità.

Naturalmente la maggiore libertà che viviamo nella vita di ogni giorno ci darà più energie fisiche e mentali per dedicarci alle nostre passioni ma anche alla libera espressione del nostro carattere.

In estate infatti emergono quei lati di noi che durante il resto dell’anno non possono manifestarsi per una serie di motivi, tra cui gli obblighi sociali, le convenzioni e anche la mancanza di occasioni.

Ovviamente le donne sono molto brave ad esprimersi attraverso la moda e in particolare attraverso gli accessori. Per questo motivo bisogna tenere in grande considerazione il nostro modo di vestirci nel corso dell’estate! Rappresenta benissimo chi siamo davvero e cosa vogliamo mostrare agli altri.

Test dei sandali estivi

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere i sandali che ti piacciono di più e che rappresentano meglio il tuo stile e la tua personalità. Non soffermarti sulla comodità di queste scarpe: pensa solo a quello che ti piacerebbe davvero indossare!

1 – Sandali a fasce nere incrociate con tacco a spillo

Questi sandali neri sono la quintessenza dell’eleganza, della semplicità ma anche della sensualità. Tra quelli che abbiamo proposto sono gli unici senza zeppa ma con un elegantissimo tacco a spillo, simbolo di una femminilità sicura e aggressiva.

Se hai scelto questo paio di sandali significa che ciò che vuoi trasmettere più di ogni altra cosa nel corso della prossima estate è la tua profonda sensualità.

Forse questo aspetto della tua sensualità è stato un po’ sottotono negli ultimi mesi o negli ultimi anni: ci sono molti motivi per cui può accadere una cosa del genere e sicuramente non devi sentirti in colpa per questo.

Ciò che conta è che finalmente quest’estate sarà il momento in cui la tua sensualità si sentirà in diritto di rifiorire.

2 – Sandali a zeppa con fiocco rosa romantico

Questi sandali senza cinturino hanno un’alta zeppa in sughero ma si caratterizzano principalmente per un fiocco rosa bordato di nero che decora la parte più visibile della scarpa. Dev’essere sicuramente questo il dettaglio che ti ha colpito maggiormente e che ha orientato la tua scelta!

Se ti sei innamorata di questo paio di sandali significa che ciò che hai più urgenza di esprimere nel corso della prossima bella stagione è la tua dolcezza. Forse nel corso dell’inverno sei costretta a essere sempre molto rigida, molto controllata, molto responsabile e molto “dura”: si tratta di un ruolo che spesso le persone adulte si trovano costrette a ricoprire più spesso di quanto vorrebbero.

L’estate sarà la stagione giusta per lasciare un po’ andare le redini e goderti il ritorno all’essere un po’ bambina. Hai assolutamente bisogno di rilassarti e di mostrare liberamente il tuo aspetto più dolce e più mite. Non lasciarti scappare quest’occasione!

3 – Sandali con zeppa a fantasia fiorata

Questi sandali si caratterizzano per una stampa allegra, coloratissima e molto country. Di certo non sono scarpe che passano inosservate e possono essere considerate un accessorio molto “ingombrante” in fatto di stile.

Se hai adorato queste scarpe e non ti sei lasciata intimidire dal loro aspetto così appariscente significa che hai un’estremo bisogno di esprimere completamente te stessa.

Sei una persona allegra, entusiasta e sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure. Ovviamente la noiosa routine quotidiana che viviamo nel corso dell’inverno ti impedisce di assecondare questo aspetto del tuo carattere, quindi l’estate è il momento giusto per manifestarlo con tutta la sua forza dirompente!

4 – Sandali neri alla schiava con zeppa bassa

I sandali alla schiava sono un modello davvero particolare, che richiama allo stesso tempo sensualità e raffinatezza.

Il modello che abbiamo proposto presenta una zeppa piuttosto bassa e comoda e cinghie nere non troppo appariscenti. Si tratta quindi di un modello perfettamente indossabile e molto comodo da portare anche per tutto il giorno.

Se hai scelto proprio questo tipo di scarpa significa che per te l’estate è il momento per lasciarti alle spalle tutto quello che non è necessario. Vuoi sentirti leggera, libera dagli impegni, dalle responsabilità, da tutte quelle incombenze che svolgi per dovere e non perché vuoi sostenerle davvero.

Nel corso di quest’estate ti dedicherai molto a te stessa, avrai tempo e modo per capire chi sei, cosa desideri davvero, dove vuoi andare e soprattutto in compagnia di chi vuoi trovarti.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.