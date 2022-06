Questi segni sono sempre increduli: sorprenderli è facilissimo!

Come? Che sorpresa! Ci sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali sempre increduli? Ma è veramente incredibile, com’è possibile?

Vero o meno, conosciamo tutti qualcuno che non può fare a meno di essere sempre incredibilmente sorpreso.

Urla, bocche spalancate, mani nei capelli e una generale sensazione di avere a che fare con qualcuno che non sa assolutamente niente di come va il mondo.

Se riconosci questi sintomi i casi sono due: o conosci qualcuno nella classifica dei segni zodiacali di oggi oppure… sei proprio tu l’incredulo!

I segni zodiacali sempre increduli: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali più increduli di tutto l’oroscopo.

Come? Cosa? Accidenti, che sorpresa!

Se hai reagito anche tu così, abbiamo delle cattive notizie per te: potresti esserci anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Hai sicuramente presente di chi parliamo, vero? I segni zodiacali sempre increduli sono tutte quelle persone che proprio non possono fare a meno di comportarsi come se la vita fosse una festa a sorpresa continua.

Sembra che non riescano a prevedere niente e che ogni avvenimento sia una fortuita coincidenza. Ma quanti lo fanno “davvero” e quanti lo fanno per posa?

Scopriamolo subito: ecco le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo!

Toro: quinto posto

Come? Cosa? Che sta succedendo, è mai possibile che… ehm… aspettate un attimo, fermiamoci. Cari Toro è veramente incredibile avere a che fare con voi: sembra che non sappiate neanche su che pianeta vi trovate!

I nati sotto il segno del Toro sono persone che sembrano sempre non prevedere le conseguenze delle loro azioni… o meglio, diciamoci la verità. Non le vogliono vedere, così possono fare quello che credono sia meglio e “stupirsi” dopo del fatto che non è andato a buon fine!

Gemelli: quarto posto

Anche i Gemelli sono tra i segni zodiacali sempre stupiti, soprattutto quando si parla del loro rapporto con gli altri.

Come? Le azioni dei Gemelli portano gli altri ad avere reazioni uguali o decisamente poco carine? Ma voi credete che è colpa dei Gemelli che troncano rapporti, fanno finta di niente per mesi, creano situazioni insostenibili e scappano da una parte all’altra? Sorprendente. Incredibile. I Gemelli non lo avrebbero veramente mai e poi mai detto!

(Ehi, cari Gemelli, sappiate che non ingannate quasi nessuno: c’è un motivo se siete anche tra i segni zodiacali che non sono mai onesti con sé stessi!).

Capricorno: terzo posto

Sembra che i Capricorno caschino sempre e costantemente dalle nuvole.

I Capricorno sono persone un poco distaccate dagli altri e, soprattutto, dalle emozioni (sia loro che altrui). Non è una sorpresa (almeno per noi che non siamo nella classifica di oggi) che i Capricorno si stupiscano di tutto e di tutti!

I nati sotto questo segno hanno imparato presto che essere increduli è il modo migliore per evitare di doversi prendere delle responsabilità rispetto ai loro modi di agire.

Ecco perché i Capricorno fanno veramente sempre finta di cascare dal pero: a volte sono veramente ignari di quello che succede ma la maggior parte del tempo stanno solo fingendo una incredibile (nel vero senso della parola) ingenuità!

Bilancia: secondo posto

Care Bilancia, sappiamo bene che leggendo il vostro nome nella classifica di oggi avete buttato il telefono per aria, alzato le braccia al cielo e urlato: “Coooooosa?”.

(Lo sappiamo anche e soprattutto perché fate la vostra apparizione nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi: non ci sfuggite).

La Bilancia è quel segno zodiacale che non riesce veramente a contenere mai la sua sorpresa.

Sembra che qualsiasi avvenimento sia degno di urla, strilli e un generale senso di meraviglia. Per la Bilancia tutto è degno di stupore: da una bella giornata al modo in cui si sente quando scopre come gli altri si sentono nei suoi confronti. Una vita molto confusa quella della Bilancia, vero? (Ma non fidatevi: sono molto più smaliziati di quanto vogliono sembrare).

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre increduli

Cari Sagittario, non ce ne vogliate se vi diciamo le cose come stanno.

Siete nella classifica dei segni zodiacali sempre increduli (e al primo posto) perché non fate veramente altro che stupirvi… di tutto!

Ai Sagittario praticamente qualsiasi cosa sembra unica ed irripetibile: si emozionano per ogni piccola stranezza, annotano ogni cosa che succede loro considerandola veramente rara e, soprattutto, cascano dal pero appena possono quando si parla di… sentimenti!

I Sagittario vivono una vita veramente… sorprendente. Qualsiasi cosa, qualsiasi emozione che gli altri provano verso di loro è una vera e propria scoperta. Non possono veramente farci niente: sono sempre (sempre) increduli!