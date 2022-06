Ecco i segni zodiacali che sotto le lenzuola sono disposti a tutto

Alcuni segni zodiacali sono molto passionali e a letto amano sperimentare e giocare di fantasia. Ecco la classifica.

I segni della classifica di oggi non sono molto routinari e anche a letto prediligono innovazione, gioco e l’uso della fantasia. Per loro fare l’amore è una esperienza sensoriale e mentale, tutto ciò che stimola la loro libido è ben accetto.

Questi segni amano fare l’amore apportando variazioni. Se non si sentono stimolati finiranno per avere un calo della libido. E’ come se mettessi davanti a loro la stessa pietanza ogni giorno, finirebbero per perdere l’appetito. Sapere già cosa li attende è demotivante per loro. Fare l’amore nella stessa posizione, alla stessa ora, sempre nella stessa stanza spegne il loro entusiasmo.

Ecco chi sono i segni che amano osare a letto

Vi abbiamo raccontato quali sono i segni zodiacali che a letto non amano peripezie ed avventure, oggi gli astri ci rivelano chi sono i loro segni opposti ovvero quelli che amano farlo strano. Sei pronto a scoprire chi fa parte della classifica di oggi?

Sagittario

La presenza del Sagittario in questa classifica nn ci stupisce. Questo segno sempre positivo e ottimista ama la vita e tutte le sue sfaccettature. Questo segno ama i viaggi e l’avventura ed è molto curioso. Anche in amore il Sagittario ama sperimentare e sovvertire la routine. La vita è una ed è breve, perchè perdere tempo ad annoiarsi.

Toro

Il Toro è un segno empatico e molto legato alla famiglia di origine. Sogna praticamente dall’infanzia di avere una famiglia sua e stabilizzare la sua vita ma prima di farlo si da alla pazza gioia. Il Toro sperimenterà l’amore con partner diversi e quando sceglierà il suo partner di vita continuerà a sperimentare a letto. Il Toro è il tipo di persona che usa in amore tutto ciò che può essergli utile a scatenare le sue fantasie, dalle mutande commestibili alla panna spray. Questo segno è sensoriale e sensuale.

Leone

Il Leone è brillante, protagonista e ama fare sfide interessanti che lo arricchiscono dato che il suo obiettivo è essere il migliore in tutto e non aver lasciato nulla di non provato. Il Leone vanta le sue abilità anche a letto, é un segno che ama ricevere ma si impegna anche a dare, il che lo rende un amante speciale.

Gemelli

Il nativo del Gemelli è socievole divertente e vanta una doppia personalità. Il suo rovescio della medaglia è curioso e attratto dalle cose inusuali. Il Gemelli è un partner sessuale che non si limita a dare sfogo alle sue fantasie sessuali. Al gemelli piace anche parlare durante l’amore e usare un linguaggio molto colorito, oltre a giocare saprà anche come renderti felice a letto.

Ariete

Impulsivo ed iperattivo, questo segno è anche molto passionale e vanta una libido insaziabile. Si eccita molto facilmente e la sua sete è insaziabile. Anche lui ama sperimentare e vivere sensazioni sempre nuove, non è molto disposto a scendere a compromessi col partner in questo senso, la sessualità per lui occupa una grande percentuale nel rapporto.

Scorpione

Lo Scorpione secondo gli astrologi è in assoluto il segno più sensuale dello zodiaco. E’ focoso, fantasioso, esuberante, ha una libido pazzesca, insomma ama il sesso e lo da a vedere. Con lui nel letto vivrai ogni giorno sorprese nuove ma dovresti imparare a stare al passo e a sorprenderlo anche tu, questa è la chiave per tenerlo al tuo fianco per sempre.