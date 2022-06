Quale look estivo over 40 sei? Scopri l’outfit giusto per la tua personalità

Vuoi realizzare un perfetto look estivo over 40? Scopri qual è il più giusto per la tua personalità! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà quali sono i look estivi più trendy per far risplendere la tua personalità!

Sfogli i social media, trovi un look che ti piace. Decidi di copiarlo. Allora vai a fare shopping, ti munisci di tutto il necessario, indossi il look e non ti piace. Perché? Semplice: il look che indossi non rispecchia la tua personalità. Come realizzare dei perfetti look estivi over 40 che mostrino a pieno chi siamo veramente? Scopriamolo insieme!

I social media ci hanno letteralmente rivoluzionato la vita. Passiamo le giornate davanti al nostro smartphone per leggere le notizie del giorno, per scegliere il posto in cui mangiare o dove prenotare la prossima vacanza.

In più, utilizziamo i social media per prendere ispirazione durante la realizzazione dei nostri look. Che sia una serata, un aperitivo con le amiche oppure una cerimonia elegante, tutte noi diamo uno sguardo ai look proposti sui social media. In questo modo abbiamo sempre spunti nuovi e idee diversi. Vero. Ma avviene anche che con il passare del tempo accantoniamo la nostra vena creativa, fino ad arrivare a non riuscire più a trasmettere la nostra personalità attraverso i look che indossiamo.

Ricordiamoci sempre che lo scopo principale della moda è riuscire ad esprimersi, mostrare al mondo interno chi siamo, o chi vogliamo essere. Perché la moda può essere anche l’armatura che indossiamo giornalmente. Ma se indossiamo gli abiti di qualcun altro viene meno il punto principale della moda.

Oggi siamo qui per cambiare questa situazione, e provare ad esprimerci al meglio attraverso la moda.

Ad esempio, come realizzare un perfetto look estivo over 40 che sprigioni tutta la nostra personalità? Scopriamolo!

Look estivo over 40: chic, street style o romantica. Quale outfit sei?

Una delle prerogative della moda, soprattutto se superata la soglia dei 40, è riuscire ad essere se stessi con gli outfit che indossiamo. Solo così saremo delle vere icone dello stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei perfetti look estivi over 40 in base alla nostra personalità:

street style: ami le novità, sei intraprendente e dinamica? Ciò che ti ci vuole è un outfit street style. Camicia di cotone oversize bianca, da indossare all'interno di un jeans largo, magari con qualche strappetto (non troppi però), sandalo con tacco a spillo colorato, ma basso, e borsa a mano colorata! Perfetta per tutto il giorno!

romantica: se ami le fantasie floreali e ami la primavera il tuo stile dovrà essere romantico! Scegli un abito lungo a fantasia floreale. Abbinalo ad un sandalo flat, una borsa in paglia e una cintura gioiello. A proposito, Gli accessori per il mare sono la nuova tendenza chic anche in città!

Termina qui anche per oggi questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come realizzare un perfetto look estivo over 40 in base alla nostra personalità.

Alla prossima guida di stile! Il divertimento e il fashion sono assicurati!