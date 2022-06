“Non riesco a trovare un fidanzato”: l’amaro sfogo dell’ex vippona

Fra le pagine del noto giornale l’ex vippona del GF Vip si sfoga duramente parlando della sua vita sentimentale e rivela di non trovare un fidanzato.

Pensate che la vita di una donna bellissima, in forma, famosa e di successo sia tutto oro e felicità? Vi sbagliate. Naturalmente, come ben sappiamo, avere tutte queste cose nella vita non significa per forza sentirsi realizzati. Molti vip vivono di immagine o perlomeno, è quella che tengono a mostrarci, senza però lasciarsi spesso andare su quali siano i loro veri sentimenti e stati d’animo.

Ci sono anche donne, però, che decidono di aprire il loro cuore e spiegare quanto a volte, l’amore sia un desiderio di tutti a prescindere dal successo. Questo è quanto è successo ad una delle showgirl più amate in Italia. Lei è favolosa e carica di energia, una 42enne strepitosa in continua evoluzione, una donna con un passato ingombrante.

Parliamo di Elisabetta Gregoraci, balzata alle cronache rosa da sempre per la sua vita sentimentale. Ex moglie di Flavio Briatore e mamma del piccolo Nathan Falco, ha concluso poi una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi ma anche questa non ha avuto un seguito. Durante l’esperienza all’edizione 2020 del GF Vip ha ricevuto un serrato corteggiamento da Pierpaolo Pretelli che aveva letteralmente perso la testa per lei. Non convinta però, dalla differenza d’età e dal loro rapporto, la Gregoraci ha preferito non lasciarsi mai andare e lui ha trovato l’amore con Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci rivela i motivi per cui è single, ma ci spera ancora

Pronta a partire nuovamente con l’avventura estiva del Radionorba Battiti Live, il tour musicale pugliese che porta sul palco i cantanti più amati del momento, la conduttrice è stata di recente intervistata dal giornale Grazia, lasciandosi andare a qualche rivelazione in più sulla sua situazione sentimentale. Professionista e mamma, Elisabetta ha dichiarato quale secondo lei sia il motivo per cui è single.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, molto tosta e ben organizzata“, ha riflettuto la showgirl. Pensando al fatto che gli uomini possano provare un senso di soggezione per la sua situazione, ha proseguito: “Aggiungiamo poi che ho un figlio stupendo, quasi adolescente, e un ex marito famoso e alcuni uomini si lasciano intimorire“. La Gregoraci inoltre, attualmente vive a Montecarlo proprio per la sua famiglia, in una casa da favola che aveva mostrato di recente.

“Abito nel Principato di Monaco da anni, perché la mia famiglia vive lì, ma viaggio spesso per lavoro, dall’Italia, all’Inghilterra e alla Spagna“, ha spiegato l’ex vippona. Nell’intervista ha reso noto che la sua vita è molto frenetica e che non potrebbe star mai “Seduta sul divano con una coppa di champagne in mano“. Nonostante questo però, non ha nessuna intenzione di rinunciare all’amore e spera ancora di poterne presentare uno al pubblico prossimamente. “Mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima al di là del mio aspetto“, ha rivelato Elisabetta e noi glielo auguriamo tantissimo.