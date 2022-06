Francesca Chillemi ha fatto un annuncio clamoroso che ha lasciato i fan senza parole. Ecco di cosa si tratta!

Francesca Chillemi ha rivelato una novità riguardante la sua carriera che ha entusiasmato i fan. L’ex Miss Italia sta ottenendo sempre più successo come attrice e di recente si è anche cimentata nel doppiaggio. Ha infatti preso parte al film d’animazione Cip e Ciop agenti speciali, un’esperienza che la Chillemi ha trovato “dinamica e divertente “. Ecco cosa ha svelato l’attrice riguardo il suo futuro in una nota e seguitissima serie TV. I fan potranno tirare un sospiro di sollievo!

Francesca Chillemi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia e da allora è sempre stata richiestissima, anche al cinema (all’inizio soprattutto per la sua bellezza statuaria). L’abbiamo vista, ad esempio, nel film di Checco Zalone Cado dalle nubi, dove ha messo in risalto tutta la sua bellezza. Pare che i fan potranno rivederla presto in un’altra serie seguitissima in cui ha un ruolo molto importante e al quale lei stessa dice di essere molto affezionata. Ecco di cosa si tratta.

Francesca Chillemi non si trattiene più e lo annuncia così!

Per la gioia dei fan, Francesca Chillemi farà il suo ritorno nel ruolo di Azzurra nella fortunata serie con Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti 7. La stessa Francesca ha rivelato la bella notizia con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

All’inizio non sembra a ci fossero grandi possibilità di rivedere la Chillemi nel ruolo del suo celebre e simpatico personaggio nella nota serie Rai. L’attrice ha infatti rivelato di “avere un limite” e di non poter sopportare a lungo la fatica e l’impegno che una serie TV richiedono. Aveva rivelato in alcuni interviste, infatti, di sentirsi particolarmente stanca. Nonostante la preoccupazione iniziale dei fan per una sua eventuale assenza, ora le nubi si sono diradate e tutti loro possono trarre un sospiro di sollievo. Resta ancora da vedere cosa combinerà Azzurra nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti (che vedrà la Ricci sono in tre episodi). La Chillemi ha fatto sapere di aver letto il copione e di averlo trovato molto divertente. Non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà!