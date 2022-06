Come rendere più piccante e attiva la tua vita sessuale

Per rendere la vita sessuale piccante e attiva bisogna attuare un piano strategico che la preservi dalla routine e dallo stress.

Avere sempre voglia di fare l’amore con il proprio partner non è una costante. Ci sono periodi in cui viviamo un calo del desiderio dovuto agli impegni allo stress, alla routine che affligge la nostra vita. Questo calo ci fa incontrare sotto le lenzuola sempre meno spesso e ci allontana sempre più. L’intimità nella coppia è importante e bisogna fare in modo di tenere sempre viva la fiamma della passione e noi abbiamo i consigli giusti per farlo.

Come rendere piccante la vita sessuale

Avere una vita sessuale appagante apporta molti benefici sia mentali che psichici. Purtroppo molti fattori ledono alla nostra salute sessuale e molti di questi sono insospettabili. Per favorire la nostra sessualità ci sono moltissime cose che potremmo fare e sono di una semplicità disarmante, basta solo esserne a conoscenza.

Ecco 6 consigli per mantenere una vita sessuale attiva e provare a are uno scossone alla libido:

1. Abbiate il coraggio di osare

Molte coppie tendono a fare l’amore sempre nello stesso posto, alla stessa ora, nella stessa posizione. A lungo andare questa pratica diventa scontata e poco eccitante. Per dare una smossa alla libido bisogna rendere semplicemente la sessualità più interessante. Ogni tanto inventate un gioco di ruolo, inviate dei messaggi piccanti per far salire l’appetito sessuale, osate con una lingerie diversa o posizioni nuove. Trovate nuovi modi per sentirvi in sintonia e lasciatevi andare completamente al piacere inesplorato. L’importante è dirvi sempre cosa vi piace e cosa non vi piace e non sentirvi obbligati a compiacere il partner, trovate le vostre vie di mezzo.

2. Non adagiatevi sugli allori

Adagiarsi è facile. Una volta conquistato il partner si pensa di aver concluso l’opera. La verità è che nessuno è obbligato a restare al tuo fianco anche se ha scelto te come partner. L’esito della vita di coppia si stabilisce man mano. Esattamente come ci si prende cura della propria salute, del proprio giardino, dei figli o del lavoro bisogna prendersi cura della vita matrimoniale se si desidera che sia benefica.

3.Concedetevi qualche appuntamento romantico al mese

LA coppia ha bisogno di fare qualcosa di stimolante, concedetevi qualche appuntamento romantico di tanto in tanto, mettete da parte tutti i vostri obblighi e pensate a voi stessi. Rendete questi momenti preziosi e privilegiati, spegnete tutto e godete solo della vostra reciproca compagnia.

4. Mantenete il contatto

Molti studi hanno confermato che il contatto fisico ha effetti benefici sulla libido. Non stiamo intendendo il rapporto sessuale in se ma anche gesti quali un bacio, un abbraccio, carezze, grattini, il tenersi la mano, giocare con i capelli... questi gesti apparentemente innocui risvegliano il desiderio.

5. Fatevi dei regali

I regali risvegliano l’entusiasmo e fa sempre piacere riceverli. Ci fa sentire coccolati ed importanti. Viziatevi, fatevi delle sorprese, rendetevi felici, questo è un ottimo modo per saldare la vostra intimità emotiva e farvi sentire uniti ed in sintonia.

6. Comunicate

Infine non dimenticate di dare grande spazio alla comunicazione. Ditevi tutto, raccontatevi le vostre giornate, fatevi confidenze di qualunque tipo. Cercate di conoscervi meglio, a letto e fuori dal letto. Comprendete i vostri bisogni reciproci e come soddisfarli. Parlate anche mentre fate l’amore e prendete nota delle sue mappe del piacere e avrete la chiave per farlo impazzire a letto.