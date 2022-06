Una Vita anticipazioni: nuovo amore ad Acacias? Corteggiamento serrato

Una Vita anticipazioni. Nascerà un nuovo amore giovanile ad Acacias? Scopriamolo nelle prossime puntate in onda su Canale 5!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: nuovo amore ad Acacias

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione i nuovi personaggi animeranno le trame.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nelle nuove puntate di Una Vita, ambientate dopo il salto temporale di cinque anni vedremo nuovi personaggi intenti a cercare di dare un senso alla loro vita. Fra questi anche Guillermo Sacristan (Julio Peña) che tenta in tutti i modi di conquistare il cuore della giovanissima Azucena Rubio (Judith Fernandez). Ci riuscirà?

Per chi ha letto le nostre anticipazioni, sa per certo che Guillermo ha fatto il suo ingresso a calle Acacias insieme alla nonna Inma (Inma Sancho), la nuova gestore de “Il Nuovo Secolo XX”. Tuttavia il giovane non sarà per nulla interessato dagli affari di famiglia ma piuttosto dai problemi del cuore. Inizierà infatti a concentrare le sue attenzioni sulla figlia di Hortensia (Amaia Lizarralde) nonché nipote di Rosina (Sandra Marchena), Azucena.

Inizialmente inconsapevole del fatto che la fanciulla è già fidanzata, lo studente di meccanica fingerà di essere un appassionato di poesia come la Rubio ed accetterà di farsi dare ripetizioni di algebra da Liberto (Jorge Pobes) nella speranza di passare più tempo con lei. Il tutto si complicherà quando la giovane verrà lasciata dal fidanzato con una lettera.

Seppur possa sembrare una cosa estremamente positiva per Guillermo in realtà si rivelerà un completo disastro. La giovane infatti vorrà dedicarsi a se stessa e abituarsi a stare da sola.