Siete una coppia “giovane” o “anziana”? Scopriamolo con questo test

Il test dell’età di coppia è qui per determinare se siete una coppia “giovane” od una coppia “anziana”. No, non è un fattore di tempo!

Che ne dici: ti va di scoprire quanti anni avete tu ed il tuo partner?

No, non vogliamo sapere quando siete nati o quando vi siete messi insieme. L’età della coppia, come quella cerebrale, non corrisponde a quella reale!

(Più o meno: non citateci sulla frase qui sopra). Allora, che ne dici: non sei curiosa di scoprire se siete una coppia di vecchietti?

Test dell’età di coppia: scopri se siete anziani o giovani guardando questa immagine

Oggi abbiamo deciso di proporti un test di coppia decisamente particolare.

Vogliamo sapere, infatti, quanto siete anziani tu ed il tuo partner come coppia: pensi di avere la risposta giusta?

Sicuramente il test dell’età di coppia potrà dirci qualcosa di più su di voi e sul vostro rapporto: ti basterà solo guardare quest’opera del pittore surrealista Vladimir Kush!

Come vedi abbiamo scelto un soggetto che non ha niente (almeno a prima vista) a che vedere con l’amore.

Così non sarai troppo influenzata mentre ci dai la tua risposta! Allora, dicci: che cosa hai visto in questo quadro?

hai visto una pera tagliata a metà : la pera, oltre ad essere di stagione, è un frutto veramente curioso. Nasconde in sé numerosissimi significati e non è assolutamente scontato vederla in questo quadro. Dopotutto, l’opera è fatta appositamente per richiamare un certo tipo di soggetti… quale pera starebbe in bilico perfettamente tagliata a metà su un piatto? Cosa vuol dire per la vostra coppia, però, se hai visto… una pera? Questo simbolo riporta spesso alla femminilità, alla conoscenza e alla saggezza: tre elementi che compongono, generalmente… le persone adulte!

Eh sì, la vostra è una coppia veramente matura: tanto matura che, forse, dovreste provare il nostro test della coppia solida per capire quanto siete forti per davvero ! Siete una coppia “anziana”, poco importa da quanto stiate insieme. Avete un’energia calma, non discutete in maniera esplosiva ma vi confrontate con calma e riuscite sempre a trovare una soluzione. Se mai vi lascerete, non sarà assolutamente “male” ma di comune accordo, dopo aver capito che le vostre strade si stanno dividendo naturalmente.

hai visto uno strumento musicale: diciamoci la verità. Per te non c'era proprio nessuna pera in questo quadro ma solo un bellissimo strumento musicale! Forse una chitarra, anzi un liuto oppure un violino. Cosa vuol dire, questo, nel test dell'età di coppia: che sei un maestro di musica? No, non ti preoccupare: la risposta non è questa! La vostra è una coppia giovane. Lo strumento musicale spesso simboleggia una specie di ansia da prestazione. Le persone che lo vedono vivono una specie di tensione nella voglia di saper gestire qualcosa e l'incapacità di mettere impegno alla base: non tutto viene facile e, sia con gli strumenti musicali che con le relazioni, c'è bisogno di lavoro duro! La tua coppia è ancora molto giovane: vorreste che tutto fosse sempre facile e bello ma l'amore non è così. Ha bisogno di comprensione, di attenzioni, di duro lavoro e anche di crescita individuale e comune. Forse è meglio se dai un'occhiata al nostro test su come litigate: ci dirà quali sono i vostri problemi maggiori!