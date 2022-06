Test degli Animali | Quali comportamenti delle altre persone ti fanno male?

Con il test degli animali ti indicheremo quali comportamenti ti fanno davvero male e perché dovresti evitare alcune persone.

Spesso nella vita ci capita di rimanere profondamente feriti dal comportamento di alcune persone, che siano degli sconosciuti o degli amici di vecchia data. Perché questo succede?

Si potrebbe semplicemente pensare che essere traditi o delusi fa ovviamente male, quindi è perfettamente naturale essere feriti dal comportamento scorretto di coloro che ci sono intorno.

Per questo questo possa essere vero, in linea generale, bisogna anche ammettere che spesso a ferirci in maniera particolare sono comportamenti quasi insignificanti, dettagli che ci colpiscono come una pugnalata al cuore.

I motivi per cui questo succede naturalmente possono essere infiniti, ma c’è sempre un denominatore comune, cioè ci sono alcuni comportamenti ricorrenti nelle altre persone che sicuramente ci feriscono più di altri.

Ovviamente, come sempre accade per questo tipo di questioni, è molto difficile capire cosa ci fa davvero male, perché siamo sempre molto coinvolti nelle situazioni. Per avere un’idea più precisa e più aderente al vero è molto meglio fare affidamento sull’inconscio e lasciarlo libero di esprimersi.

Test degli Animali e dei Comportamenti

Per capire quali comportamenti delle persone ti fanno più male ti invitiamo a osservare questo dipinto e a scegliere un animale tra quelli che vi sono rappresentati. Scegli in maniera completamente istintiva e senza pensarci troppo a lungo, quindi leggi il profilo corrispondente.

1 – Pappagalli

I pappagalli sono tra gli animali più intelligenti allevati dall’uomo. Sono in grado di ripetere quasi perfettamente il linguaggio umano e addirittura le voci che sentono più spesso.

Sono anche ingombranti, appariscenti e rumorosi, quindi dei perfetti compagni per le persone allegre ed estroverse, un po’ meno per le persone introverse e che amano il silenzio e la solitudine.

Se hai scelto questo animale significa che il comportamento delle altre persone che più ti ferisce è l’imitazione. Odi quando le persone copiano i tuoi comportamenti, spacciano per proprie le tue idee e affermano di aver sempre detto o pensato una certa cosa come te anche se non è vero.

Si dice che essere copiati è indice di successo, ma a te importa pochissimo. Tieni moltissimo alla tua unicità e non accetterai mai che qualcuno ti copi in maniera così sfacciata.

2 – Farfalle

Le farfalle sono da sempre l’animale simbolo della bellezza, della fragilità e della brevità della vita. Sono tra gli insetti più amati in assoluto e sono in grado di affascinare adulti e bambini.

Se hai scelto le farfalle è perché probabilmente ti identifichi con ciò che rappresentano o ti piacciono i concetti a cui esse vengono più spesso associate. Sei quindi una persona dal carattere delicato e sensibile, che ama circondarsi di bellezza e vivere esperienze positive.

I comportamenti che ti fanno più male sono quelli che vengono da persone egoiste e violente, ma non necessariamente violente in senso fisico. Ciò che ti ferisce di più è la violenza emotiva o psicologica, la manipolazione e i comportamenti insensibili. Ti consigliamo di tenerti davvero ben lontana da persone che si comportano in questa maniera.

3 – Scimmia

La scimmia è l’animale simbolo della curiosità ma anche della sfacciataggine e dell’intelligenza maliziosa.

Le scimmie sono apparentemente irrefrenabili, la loro attenzione viene catturata letteralmente da qualsiasi cosa e sono impossibili da tenere costantemente sotto controllo. A volte sono anche invadenti, rumorose e fastidiose.

Se hai scelto questo animale significa che il comportamento che ti ferisce di più è quello delle persone impiccione, che tentano in tutti i modi di intrufolarsi nella vita delle altre persone.

Odi davvero i pettegoli, coloro che sparlano alle spalle delle altre persone ma anche coloro che cercano in tutti i modi di trarre vantaggio dalle informazioni che hanno sulle altre persone. Senti questi comportamenti come un’insopportabile violazione della tua privacy e della tua libertà personale.

4 – Mosca

La mosca è uno degli insetti più fastidiosi in assoluto, forse seconda soltanto alla zanzara nella scala del fastidio che può causare agli esseri umani.

Viene spesso associata ad ambienti sporchi e sgradevoli, quindi riporta alla mente immagini e sensazioni che possono davvero provocare fastidio al solo pensiero.

Se hai scelto la mosca significa che il comportamento che ti ferisce di più è quello delle persone poco chiare, che agiscono in maniera ipocrita e vivono di sotterfugio.

Odi le persone che non agiscono in maniera chiara e diretta, soprattutto non sopporti coloro che non parlano chiaro in merito alle proprie intenzioni. Se c’è una cosa che ti fa davvero male è renderti conto che una persona è stata ipocrita e falsa nei tuoi confronti pur di ottenere un proprio tornaconto. Tieniti ben lontana dalle persone così!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.