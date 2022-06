Shopping accessori mare: 4 accessori a meno di € 20 che dovrai avere!

È arrivato il momento di fare shopping di accessori per il mare! Perché anche sulla spiaggia i nostri look dovranno essere al top! Ma quali sono gli accessori più di tendenza? E come trovarli a meno di € 20? Scopriamolo insieme!

Le tendenze parlano chiaro, e dicono che per l’estate 2022 gli accessori sono d’obbligo in qualunque look. Per l’outfit elegante da cerimonia, in quello da serata in disco, e perché no, gli accessori non dovranno mancare nei look da spiaggia. Starete pensando:”ma quali sono gli accessori da spiaggia migliori?”. Scopriamolo, qui su CheDonna!

In estate noi donne ci dividiamo (fashion parlando) in due categorie: chi ama gli accessori e ne indossa tantissimi e chi invece non riesce a portare nulla a causa del caldo.

Perché per accessori in genere si pensa ai bracciali e alle collane, generalmente fastidiosi in estate, ma in realtà sono tantissimi i generi di accessori da poter utilizzare per migliorare i nostri look, e molti di essi, oltre ad essere super trendy, sono anche semplici e leggeri da indossare.

È vero che non appena arrivano le alte temperature i nostri outfit diventano immediatamente minimal, ma dobbiamo sempre prestare attenzione a non creare dei look senza personalità.

Come risolvere questo inconveniente di stile? Utilizzando gli accessori giusti, e magari risparmiando allo stesso tempo! Infatti oggi in questa guida di stile targata CheDonna vedremo i 4 accessori perfetti per i nostri look da spiaggia, che costano meno di € 20!

Shopping accessori mare: ecco i 4 accessori low-cost da indossare nei look da spiaggia, firmati SheIn!

A tutte noi piacerebbe possedere una carta di credito infinita con cui poter fare shopping ogni giorno. Purtroppo non esiste, e quindi dobbiamo trovare un modo per non accantonare la nostra vena fashion e realizzare look al top. Ci sono due strade. La prima è acquistare capi e accessori versatili, così da poter creare con pochi capi molti look. La seconda è fare shopping low-cost su SheIn!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 4 accessori low-cost da acquistare su SheIn per i nostri look da mare:

cerchietto pietre: come avrete capito, sono di nuovo tornati di tendenza gli accessori per la testa. Foulard, cappelli, e cerchietti! Per i nostri look da spiaggia scegliete il cerchietto con le pietre colorate. Su SheIn a €3,50.

come avrete capito, sono di nuovo tornati di tendenza gli accessori per la testa. Foulard, cappelli, e cerchietti! Per i nostri look da spiaggia scegliete il cerchietto con le pietre colorate. Su SheIn a €3,50. set di anelli: anche per quanto riguarda gli anelli le tendenze ci spiegano che bisogna scegliere modelli vistosi e particolari. Su SheIn possiamo acquistare un set di 4 anelli base dorata a € 1,50.

anche per quanto riguarda gli anelli le tendenze ci spiegano che bisogna scegliere modelli vistosi e particolari. Su SheIn possiamo acquistare un set di 4 anelli base dorata a € 1,50. copricostume: basta con i parei, adesso al mare i copricostume sono dei veri e propri abiti da passeggio. Lungo effetto uncinetto, bicolor, su SheIn a € 14,00.

basta con i parei, adesso al mare i copricostume sono dei veri e propri abiti da passeggio. Lungo effetto uncinetto, bicolor, su SheIn a € 14,00. borsa in paglia: sia per la spiaggia sia in città non può mancarci la borsa di paglia. Acquistabile su SheIn a € 10,25. A proposito, gli accessori per il mare sono la nuova tendenza chic anche in città!

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie non vi resta che fare shopping, attento e low-cost, e realizzare i vostri look per il mare! Sarete al top!