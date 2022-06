Dicci la verità: non è che sei uno dei segni più superficiali dell’oroscopo?

By

Ehi, se sei uno dei segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo forse è il caso che tu dia un’occhiata ai tuoi “rivali”: che ne dici?

Quante volte ti è capitato di sentirti dire che eri veramente superficiale?

Anzi, facciamo un passo indietro: quante volte hai detto tu a qualcuno che era superficiale?

La classifica dell’oroscopo di oggi vuole svelarci i primi cinque posti dei segni zodiacali che proprio non ne vogliono sapere di curarsi di niente che non sia… in superficie!

Probabilmente non sanno neanche di esserlo: meglio scoprire subito di chi parliamo!

I segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo: ci sei anche tu in classifica?

Inutile cercare di fare finta di niente: ci sono delle persone che sono estremamente superficiali!

L’unica cosa, adesso, è capire se ci sei anche tu tra loro!

Fortunatamente abbiamo la classifica di oggi dell’oroscopo a darci qualche indicazione di più. Sei pronta a scoprire quali sono i cinque segni zodiacali più superficiali in assoluto di tutto l’oroscopo?

Bene, allora diamoci da fare: speriamo di non vederti nella mischia!

Toro: quinto posto

Siamo sicuri che tutti i nati sotto il segno del Toro si sentono profondamente offesi per la loro presenza nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Ma come: i Toro, così gentili e beneducati sarebbero tra i segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo?

La risposta è, ovviamente, sì: i Toro pensano solo ed esclusivamente a sé stessi e anche a fare bella figura di fronte agli altri. Non c’è altro nelle loro menti!

Fortunatamente i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più sedentari di tutto l’oroscopo: se ne conoscete uno è proprio perché non potete farne a meno!

Sagittario: quarto posto

Per i nati sotto il segno del Sagittario essere superficiali non è assolutamente una colpa od una pecca.

Perché non dovrebbero esserlo i Sagittario quando tutti gli altri hanno il proprio tornaconto?

Al Sagittario non importa assolutamente andare sotto la superficie e scoprire qualcosa di più su di voi o sulle persone che lo circondano.

Il Sagittario si basta da solo: anche troppo, forse. Impossibile cercare di spremere da loro qualche pensiero più profondo sulla vita: i Sagittario sono troppo occupati a guardare qualsiasi cosa scintilli un minimo o il loro riflesso nello specchio!

Ariete: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete meriterebbero forse un posto più in alto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

C’è un motivo se diciamo questo: gli Ariete sono tra i segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo perché… beh, sono veramente interessati sempre e solo alla superficie!

La vita di un Ariete è costellata da domande importantissime, almeno secondo lui. Gli Ariete stressano in continuazione amici e conoscenti chiedendo se sono vestiti bene, se sono belli, se la gente pensa male di loro, se potete far loro una foto (che poi diventa un intero set fotografico) e chi più ne ha più ne metta. Sentimenti, emozioni o anche semplicemente un normalissimo “Come stai?” rivolto agli altri? Non aspettatevelo dall’Ariete!

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Cari Gemelli: siete superficiali e questo non è poi un così gran problema. Il peggio è che volete a tutti i costi fare finta di no!

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che, generalmente, detestano andare troppo a fondo.

Chissà cosa si nasconde nelle pieghe e nelle profondità dell’anima di ognuno di noi? I Gemelli preferiscono non sapere niente di sé e, soprattutto, niente degli altri. Non si sa mai qualcuno potrebbe venire a chiedere conto della condotta dei Gemelli! Meglio comportarsi come superficiali veri e propri e poi offendersi anche quando ve lo fanno notare!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più superficiali dell’oroscopo

Care Bilancia, inutile arrabbiarsi o tirare su un vero e proprio polverone.

Siete voi le più superficiali dell’oroscopo: dovete ammetterlo!

Anche se la Bilancia è tra i segni zodiacali che hanno un forte istinto materno bisogna anche riconoscere che la Bilancia è molto superficiale.

Si ferma sempre al primo giudizio, alla prima impressione: vuole darne una ottimale e giudica moltissimo le persone in base alle prime sensazioni che le arrivano.

Ma la Bilancia si ferma qui: non va mai (o quasi mai) a fondo e preferisce rimanere ad un livello dove tutto è poco chiaro, per niente stratificato e dove esiste solo il bianco ed il nero.

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.