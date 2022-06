Questi segni zodiacali sono i meno avventurosi a letto

Gli astri ci svelano quali segni zodiacali preferiscono non osare troppo a letto. Per loro l’amore è romantico e tradizionale.

Ci sono segni zodiacali che amano sperimentare nella vita come nel letto. Per questi segni la passione si accende attraverso la realizzazione di fantasie, giochi erotici e posizioni nuove. E poi ci sono i segni della classifica di oggi, quelli che a letto fanno l’amore in versione soft e romantica.

La nostra appartenenza astrologica influenza la nostra personalità, il modo in cui appariamo e anche i nostri bisogni e desideri, inclusi quelli sotto le lenzuola. Alcuni segni sono estremamente eccentrici e passionali a letto, i segni della classifica di oggi a letto non amano osare ma semplicemente arrendersi al piacere.

Ecco i segni zodiacali meno avventurosi a letto

Sensibili, empatici, molto dediti al lavoro, eccentrici, sono queste le caratteristiche dei segni che non amano strafare a letto. Sono passionali, amano dare e ricevere piacere, per loro fare l’amore è un arte e sono disposti a correre rischi negli altri ambiti della vita, ma l’amore lo vogliono fare in tutta tranquillità.

Chi sono i segni meno avventurosi a letto?

Acquario

I nativi dell’Acquario sono bizzarri, eccentrici, enigmatici è impossibile prevedere i loro pensieri e i loro bisogni. Anche se è un segno che ama giocare e provocare in intimità, nel momento in cui fa l’amore con il partner vuole che vinca il romanticismo, la dolcezza. Preferisce baci languidi e morsi sul collo a posizioni acrobatiche e accessori vari. A letto vogliono stabilire una forte connessione emotiva col partner.

Capricorno

Il Capricorno ha poco tempo per fare l’amore. Molto preso dal suo lavoro, si impegna molto per ottenere gratifiche professionali. Dal punto di vista sessuale sono i re dei rapporti veloci. Hanno sempre da fare e la testa da un’altra parte per cui fanno l’amore spesso ma non gli dedicano tantissimo tempo. In quel poco tempo comunque tirano fuori tutte le loro qualità per un esperienza molto gratificante.

Bilancia

Il segno della Bilancia non vanta una libido traboccante ma a letto è molto generoso. Presta molta attenzione ai bisogni del partner, fanno di tutto per compiacere l’altro anche se questo significa non soddisfare i propri bisogni. Per il Bilancia il sacrificio è una forma d’amore.

Vergine

Il nativo della Vergine è noto per essere estremamente perfettino, ben organizzato e preciso. A letto questo segno riesce a dare il meglio di se solo se stabilisce una connessione empatica col partner. Più si sente a suo agio ed in intimità col partner più diventa passionale. La fiducia e la vicinanza per il Vergine è determinante.

Cancro

Il Cancro è un segno sensibile. Le sue performance a letto dipendono molto dai suoi stati d’animo. Questo segno passa da rapporti dolci e teneri e rapporti ruvidi. Tenendo conto dei desideri del partner si presta a portare novità a letto con estrema facilità. E’ sorprendente, le sue personalità mutevoli a letto rendono il rapporto intimo una sorpresa continua. Tuttavia, queste personalità potrebbero improvvisamente spegnersi per molto tempo e farlo tornare a fare l’amore in modo non stravagante.

Pesci

Il segno più sognatore dello zodiaco, vanta una innata vivida immaginazione e un’anima interiore estremamente ricca. Questa sua aura in camera da letto porta a risultati magici. Le sensazioni che questo segno è in grado di darti a letto sono impareggiabili, l’unico difetto è che essendo un segno celebrale, se non sono mentalmente rapiti dal partner perdono rapidamente l’interesse di portare la fantasia a letto.