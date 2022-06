Punta sulla scollatura alternativa come Aida Yespica se vuoi stupire

Seguitissima e sempre sul pezzo, pronta a posare per talentuosi fotografi come a calarsi nei panni di testimonial di questo o quel prodotto con la versatilità che distingue le migliori influencer, Aida Yespica all’ultima presentazione di moda a cui ha preso parte è riuscita ad attirare l’attenzione con una scollatura interessante.

I progetti non le mancano, proprio come le opportunità che, quand’anche non ci fossero probabilmente inventerebbe. Aida posa in uno dei colori del momento per Mangano, brand di cui è stata tra le madrine (come Giulia Salemi) per la collezione primavera – estate 2023.

Visto e considerato che le scollature a barca, a cuore, a V e sulla schiena le abbiamo già viste – e anche capito quale ci stia meglio – oggi, ispirate dalla spumeggiante showgirl, puntiamo su qualche dettaglio e forma diversi dal solito.

Ecco perché, a prescindere dalle misure, la scollatura di Aida Yespica è un’ottima idea

I dettagli cut-out sono in voga dallo scorso anno ma continuano ad essere riproposti sui capi più svariati per via del successo ottenuto tra tutte le donne a prescindere dalla rispettiva età.

Topshop, ad esempio, ha realizzato un abito lungo fino a metà polpaccio, con maniche morbide e polsini ton sur ton, gonna a campana e cut out su fianchi e schiena. In un fresco color lime a pois bianchi ha un cerchio – anello stile fine anni Sessanta al centro del torace e si abbinerà sia con un sandalo dal tacco grosso e comodo sia con una ciabattina flat bianca come la continuativa di Bottega Veneta. Il costo è di 77,99 euro su Asos.

Un altro abito con scollatura particolare a cuore è quello nero di Le Style de Paris (23,90 euro) con maniche a sbuffo e minigonna fasciante – quindi attenzione ai fianchi -. Sensuale e glamorous è a dir poco adatto per la prima festa nel locale della località preferita. Sono d’obbligo i tacchi alti e pochi accessori sottili, meglio se dorati. Essendo già così attrattivo è bene smorzare su borsa, scarpa e gioielli.

Se proprio risultasse difficile decidersi per un abito di questo genere allora che si inizi con un top a farfalla con catene di cristalli sul davanti da abbinare ad un paio di normalissimi jeans. Sconsigliato a chi ha un seno abbondante è una valida alternativa alle maglie che già si hanno nell’armadio. Creato da Shein, costa solo 9 euro.

Lo stile è diametralmente opposto a quello di Ludovica Sauer ma su di lei sta bene quello che sceglie di indossare. Rispecchia il suo essere ed è proprio quello che dovremmo fare anche a noi, senza guardare in faccia a nessuno. Consapevolezza che difficilmente si ha prima dei trent’anni ma, come si suol dire, meglio tardi che mai!

Silvia Zanchi