Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini bruciano le tappe? Arriva il grande gesto

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno intenzione di fare sul serio! Il nuovo gesto della coppia sembrerebbe aver fatto bruciare loro le tappe.

Michelle Hunziker, da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, si è trovata al centro della cronaca rosa. Più volte, infatti, la conduttrice è stata paparazzata al fianco dell’ex gieffino Giovanni Angiolini e nonostante alcuni scatti dimostrino che tra loro ci sia qualcosa, almeno per il momento hanno preferito non commentare tale notizia.

Probabilmente lei, dopo essersi trovata nell’occhio del ciclone, e considerando che dall’unione con l’imprenditore sono nate le loro figlie, ha preferito mantenere una certa riservatezza. Anche se in molti pensano che questo sia soltanto un flirt passeggero, ma sembrerebbero aver preso una cantonata perché secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno fatto il grande passo dimostrando di avere tutte le intenzioni di fare sul serio.

Il dubbio però sorge spontaneo: i due non staranno un po’ bruciando le tappe? Scopriamo insieme che cosa rivela a tal proposito il noto settimanale nel nuovo numero in uscita.

Giovanni Angiolini, il grande gesto per Michelle Hunziker: ora fanno sul serio

La coppia formata da Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, che di recente lo ha ammesso per la prima volta di fronte alle telecamere di canale 5 in prima serata, sembrerebbe fare sul serio e a rivelarlo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stato il settimanale Oggi sul nuovo numero in uscita.

Sulla rivista, infatti, è possibile leggere che l’ex concorrente del Grande Fratello, che è anche un affermato medico, avrebbe approfittato della presenza di lei nella capitale per poterle presentare sua sorella e sua nipote. Un gesto importante da parte di lui che dimostra come da parte sua ci siano intenzioni serie di portare questo rapporto ad un livello successivo, iniziando le presentazioni in famiglia.

Michelle Hunziker dopo la separazione con Trussardi sembrerebbe aver trovato la persona giusta al suo fianco anche se ancora non ha deciso di commentare tale relazione che sembrerebbe durare da qualche mese. Nemmeno sua figlia Aurora Ramazzotti ha commentato i gossip su questo rapporto e probabilmente ha scelto il silenzio per rispetto di sua madre e per non esporla ancora di più di fronte all’attenzione mediatica che dopo la fine del suo matrimonio non si è di certo risparmiato nei suoi confronti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio e i fedeli sostenitori di lei non potrebbero che essere più contenti in quanto vedono la loro beniamina di nuovo con il sorriso sul volto, nella speranza che questa volta possa essere quella giusta. Quella che le permetta di poter stare bene ed avere quella serenità che da tempo cerca e noi glielo auguriamo con tutto il cuore.