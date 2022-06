Gerry Scotti, esce l’indiscrezione. Manca solo l’ufficialità, ma il pubblico è già in delirio

L’amato protagonista della tv Gerry Scotti è al centro di una nuova indiscrezione, il pubblico non sta nella pelle: ecco la novità.

Lui è uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Classe 1965 della provincia di Pavia, Gerry Scotti vede i suoi esordi come speaker radiofonico e deejay, prima di diventare il conduttore che tutti amiamo. Un personaggio di punta di Mediaset che ormai è entrato ufficialmente nella rosa dei presentatori fissi e intoccabili. Merito sicuramente della sua simpatia e spontaneità.

Anche quest’anno Scotti è stato al timone delle più amate trasmissioni che lo vedono mattatore assoluto, una su tutte il suo Caduta Libera. Con numeri da record e concorrenti che diventano amatissimi dal pubblico, anche questo gioco a quiz è diventato un appuntamento fisso che quasi sicuramente rivedrà la luce anche il prossimo anno. Gerry è poi uno dei giurati di Tu Si Que Vales, il talent show in cui intrattiene il pubblico con la sua gara parallela di “non-talenti”.

Nella prossima stagione non potremo più sentire il suo celebre grido “Pierooo!” con cui chiamava il camioncino della sua “scuderia”, a causa dell’improvvisa scomparsa dell’amatissimo collaboratore di Maria De Filippi. Quasi una certezza però, che il conduttore tornerà a riprendere anche quel ruolo, insieme a quello sul bancone di Striscia la Notizia, dove ha appena concluso un’altra spumeggiante stagione. Ma cosa si sa invece, del suo privato? Una recente indiscrezione fa palpitare il cuore dei fan.

Gerry Scotti nonno bis? Dopo Virginia arriva il nuovo nipotino, la soffiata

Se nel mondo dello spettacolo Gerry Scotti si dà con molta generosità al pubblico regalando tutta la sua naturalezza e molti sorrisi, si può dire che sul suo privato è stato sempre molto parsimonioso. Come molti grandi personaggi della tv, probabilmente anche per proteggere la sua famiglia, ha fatto sapere poco di quanto accade nella sua vita privata. Noto è il suo grande amore per il figlio Edoardo Scotti e, di recente, anche per la nipotina.

La piccola Virginia, il cui nome naturalmente riprende proprio dal nome di battesimo di Gerry, ha portato grande gioia con la sua nascita lo scorso 15 dicembre 2020. Proprio con lei il conduttore di “Caduta Libera” ha conosciuto l’emozione di diventare nonno, che però ha deciso di condividere col pubblico soltanto qualche settimana dopo dell’evento.

Anche questa volta, dunque, c’è molta riservatezza da parte sua ma stando ad un’indiscrezione rivelata dal giornale Oggi, Scotti sarebbe “al settimo cielo” per la lieta novella. “A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta“, dichiara il magazine scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan dell’ex deejay che già non stanno nella pelle e sono curiosi di saperne di più.