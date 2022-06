Virginia Raffaele e Claudio Baglioni stanno insieme? Una foto spuntata su Instagram ha fatto insospettire molto i fan. Eccola!

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele hanno davvero iniziato una storia d’amore? Questa è la notizia che sta mandando i fan dei due in visibilio. Il mistero e la curiosità dei fan sono stati stimolati da una recente foto pubblicata dalla Raffaele sul suo account Instagram, nella quale la showgirl appare avvinghiata alla sua presunta nuova fiamma, Claudio Baglioni. Ma c’è qualcosa di vero dietro queste voci insistenti?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sono da sempre amatissimi dal pubblico italiano, che non si perde mai una loro esibizione. Baglioni, dopotutto è uno dei più grandi cantanti italiani delle ultime due generazioni, e alcune delle sue canzoni hanno davvero segnato la cultura italiana nel profondo. Questo piccolo grande amore e Avrai ne sono un esempio. La possibile storia d’amore tra due personaggi così amati ha prevedibilmente fatto andare i fan su di giri. Ma le dicerie sono fondate o si tratta di una teoria un po’ ‘campate in aria’?

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele innamorati: ecco gli indizi

I fan hanno iniziato a sperare in una storia d’amore tra Claudio Baglioni e simpatica Virginia Raffaele (che segue da tempo una dieta molto particolare) dopo che quest’ultima ha postato sul suo account Instagram una foto che li ritrae abbracciati.

Il commento della Raffaele alla foto ha lasciato spazio al proliferare delle teorie dei fan. Ha infatti scritto un laconico “Eccoci qui”, seguito da un cuore rosso. Una foto che ha mandato i fan in visibilio e ora tutti loro sognano una storia d’amore da i due. Pare però che le voci della presunta love story nascente siano, appunto, solo voci. Tra le due star, infatti, non ci sarebbe nient’altro che una tenera amicizia e una stima reciproca, sentimenti nobilissimi che provano l’uno per l’latra ormai da diversi anni.

Eppure c’è da chiedersi cosa abbia spinto i fan a credere in modo così convinto alla relazione tra Baglioni e la Raffaele (che un tempo era fidanzata con Lui). Sembra che a insospettirli siano stati gli hashtag usati dalla Raffaele nella foto. Uno di essi, in particolare, cita uno degli ultimi brani di Baglioni Uno e due, che racconta in modo dettagliato i sentimenti provati durante un amore nascente. “Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta”, dice la canzone. Che si tratti di una dedica romantica a Virginia? I dubbi non sono pochi…