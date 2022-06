Beautiful anticipazioni: dopo Stephanie, un altro doloroso addio?

Anticipazioni Beautiful dall’America. Secondo una nuova allarmante teoria, uno dei volti iconici della soap potrebbe presto morire…Ecco di chi si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: Eric potrebbe morire?

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Infatti negli episodi in onda quest’estate sul canale CBS segnalano che Eric Forrester, uno il capostipite della famiglia di stilisti potrebbe presto dire addio alla soap.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America ci rivelano uno scoop incredibile. Secondo varie teorie riportate sul web dai fan della soap americana, Eric Forrester potrebbe trovarsi ad un gradino dalla morte!

Secondo molti telespettatori della serie, sono molti gli indizi sparsi qua e là all’interno delle storyline che ricondurrebbero all’ipotesi dell’addio al patriarca della famiglia Forrester. Un famoso sito americano che riporta notizie, la morte di Eric sarebbe più vicina che mai e si capisce dal fatto che l’uomo abbia preso un cammino oscuro.

Infatti, per chi non lo ricordasse, in America stanno andando in onda le puntate che vedono Eric impegnato nel tradimento della moglie Quinn, con la ex moglie Donna Logan. L’uomo infatti incontra l’amante di nascosto per trascorrere degli attimi di passione alle spalle della moglie, che al suo tempo aveva preso la stessa strada con l’avvocato Carter Walton.

Se Quinn non ha ancora scoperto del tradimento, dall’altro lato Eric confesserà a Donna di amare profondamente sua moglie, anche se ormai il rapporto si è declinato. Non sappiamo con certezza se effettivamente la morte di Eric avverrà. Ma se succederà sarà un grandissimo colpo di scena per la soap, lasciando così senza parole tutti gli spettatori. E chissà, magari succederà proprio in un momento inaspettato come quando Eric si troverà in dolce compagnia di Donna…