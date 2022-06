5 capi total white, per uno stile candido, sofisticato e ricercato

Il total white chiama proprio l’estate e questo è il colore dell’estate per antonomasia, quindi ecco 5 capi bianchi estivi alla moda.

Il bianco é il colore moda dell’estate: ci troviamo dinanzi ad un classico senza tempo, una nuance timeless.

E non solo, perché è anche il colore del candore, della purezza, dell’eleganza. E non è un caso che tutte le passerelle si siano tinte di bianco, che sia esso nella sua sfumatura latte, burro oppure avorio.

Valentino lo ha scelto addirittura per aprire il suo show, mentre Fendi si è lasciato ispirare dall’iconico tailler di Bianca Jagge e Kiton ne ha creato uno in tre pezzi della linee perfette.

E non solo, perché Tod’s ha scelto la sua versione cool e basic, Barbara Bui ha puntato su degli shorts estivi al 100%, Alberta Ferretti per un look leggero in cotone.

Insomma, gli stilisti di tutto il mondo non hanno potuto proprio farne a meno e non dobbiamo neanche chiederci perché.

Ma se volessimo indossarlo noi, come potremmo fare? Ecco 5 capi bianchi estivi con cui potremo essere alla moda.

5 capi bianchi estivi

Il bianco ci fa pensare proprio all’estate, ammettiamolo. E così, non appena le prime ondate di calore arrivano, non vediamo l’ora di indossare i nostri capi di questo colore.

C’è da dire però che ad ogni cambio di stagione l’impulso di fare shopping c’è ed è spesso irrefrenabile, quindi come possiamo fare ad acquistare dei capi che siano trendy, ma economici? Ecco 5 capi estivi alla moda che potrebbero fare al caso tuo.

Se invece ami il blu, ecco altri 5 capi rigorosamente estivi che potrebbero fare al caso tuo.

Abito bianco lungo

Un abito da sera bianco non deve fare per forza l’effetto sposa. E lo dimostrano le passerelle di tutto il mondo.

Qualche esempio? Saint Laurent, che ha portato nella sua collezione un abito bianco lungo con maxi spalle in stile 80’s, Fendi, che ha puntato su uno stile anni ’70, sexy ma comunque raffinato allo stesso tempo, Ermanno Scervino, che ha puntato su un vero e proprio abito sottoveste bianco.

Ma perché scomodare questi grandi marchi – anche molto costosi – quando su Shein possiamo trovare questo capo trendy a soli 22 euro?

Come indossarlo? Con dei semplicissimi sandali flat, oppure con tacco midi, magari dal colore neutro per mantenere intatta la sobrietà del capo.

Abito bianco corto

Un abito corto con le spalline che cadono ai lati: potresti spiegare il perfetto outfit estivo in un altro modo?

Ecco quindi un capo – che tra l’altro su Shein costa soli 13 euro – che dovrà entrare necessariamente nel tuo armadio ed essere cacciato all’occorrenza ogni volta che vorrai un’allure fresca ma ricercata.

Con cosa abbinarlo? Con dei semplicissimi sandali flat beige, magari alla schiava, ed una borsa dello stesso colore.

Top bianco

Un top bianco all’uncinetto è la rappresentazione perfetta dell’estate 2022. Sappiamo che tutto ciò che è intrecciato sta scrivendo la moda della stagione, quindi perché non unire due trend?

Ecco quindi un top – che troverai su Shein a soli 8 euro – che potrai indossare sia di giorno, con degli shorts di jeans e delle zeppe di un colore neutro, che di sera, con una minigonna nera e dei sandali con tacco (anche non a spillo) dello stesso colore.

Shorts bianco

Lo shorts bianco è quello che ci serve per apparire sempre giovani, trendy, ma sofisticate al punto giusto, senza strafare.

Con questo – acquistabile su Shein a soli 13 euro – possiamo osare con un look total white, aggiungendo un crop top dello stesso colore, ma possiamo anche decidere di giocare con i contrasti e scegliere un top oppure una t – shirt di una nuance accesa. Fai la scelta che ti fa sentire più a tuo agio e sarai al top in ogni caso.

Gonna plissettata bianca

Plissé che passione. Versatile, raffinato, femminile, un capo plissettato è sempre una buona idea.

I plissé riescono ad impreziosire qualsiasi capo e riescono comunque ad essere versatili: possiamo indossarli di giorno, di sera, per andare a cena, ad un party e chi più ne ha più ne metta.

E pensare che esiste da più di mille anni: era il 1909 quando il mondo vide per la prima volta le tuniche Delphos, ispirate all’antica Grecia.

Da quel momento però il mondo plissettato si è arricchito, fino a diventare – tra gli anni ’50 e ’60 – massima espressione di gusto, glamour ed eleganza, scrivendo la storia dell’haute couture.

Come non citare Marilyn Monroe in piedi sulle grate della metropolitana newyorkese con addosso l’iconico abito bianco plissettato – disegnato dal costumista William Travilla che si alza al passare del treno sotto di lei?

Perché quindi non avere una gonna a pieghe nell’armadio? Eccone una – acquistabile su Shein costa a 26,99 euro – rigorosamente total white e midi.

Questa in poche mosse può diventare mise glam per l’estate. Come? Abbinandola ad un top in seta, ad esempio, e dei sandali alla schiava, oppure gioiello.