Da Uomini e Donne a Miss Mondo: mollata dal tronista, si consola così

Un noto volto di Uomini e Donne fa un salto inaspettato, dopo la rottura con il tronista si consola con una fantastica novità.

Dal dating show di Maria De Filippi sono tantissimi i personaggi che passano lasciando, chi più e chi meno, il segno nel programma. Tra gli Over che cercano una seconda possibilità con l’amore e i più giovani che si lanciano nell’avventura sperando di realizzare il loro sogno sentimentale, ogni edizione ci affezioniamo ad alcuni di loro, seguendone le vicende fino all’ultima puntata.

Alcuni di loro, proprio grazie allo show di Canale 5 hanno davvero coronato la possibilità di trovare un compagno per la vita, altri invece sono stati meno fortunati. Sebbene il momento della “scelta” sia cruciale per la trasmissione, la vera vita di coppia inizia al di fuori delle telecamere. Quando i riflettori si spengono tronisti e corteggiatori iniziano a conoscersi davvero, decidendo se proseguire la loro strada insieme oppure no.

Nell’edizione 2020/2021 una giovanissima corteggiatrice è riuscita a conquistare il cuore del tronista Massimiliano Mollicone, il quale alla fine l’ha scelta per uscire dal programma insieme. Lei è la bellissima Vanessa Spoto, con cui però la storia però non è andata a buon fine. Lo stesso Massimiliano spiegò ufficialmente che si erano lasciati poiché la coppia “non era più felice”.

La rottura con Mollicone e il concorso di bellezza, Vanessa Spoto prossima Miss Mondo?

La rottura, come accade per ogni coppia, non è stato un momento facile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo le dichiarazioni pubbliche del tronista Massimiliano Mollicone, anche lei è intervenuta sui social spiegando la sua versione. “La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento“, aveva detto la Spoto.

Nel frattempo però, basta andare a scorrere la sua pagina Instagram per rendersi conto che la bella Vanessa non ha mai perso il suo sorriso radioso. Il suo profilo è seguito da 101 mila follower e proprio dai suoi post emerge una splendida novità per il volto di Uomini e Donne. Mentre l’altro amato volto del programma ha bruciato le tappe col suo lui, la Spoto sta invece partecipando al concorso di Miss Mondo Italia per la Toscana concorrendo a guadagnarsi la fascia di più bella e l’eventuale partecipazione a Miss World.

Proprio sul suo profilo si incontra ad esempio, un video ufficiale del concorso in cui volteggia su sé stessa sorridendo alla videocamera, come anche i suoi aggiornamenti dalle varie tappe. Tantissimi sono anche gli shooting fotografici come modella in cui Vanessa posa con favolosi outfit da vera diva, uno più bello dell’altro. Insomma, se l’amore non va per il meglio, ci pensa la carriera a dare grandi soddisfazioni!