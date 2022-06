Cosa vedi prima nel disegno? Scopriamo se ami veramente gli altri

Il test della socialità ci aiuterà a capire meglio chi sei: non è sempre detto che ti piaccia stare in mezzo agli altri non è vero?

Mettiamola così: a volte ci vuole veramente molto tempo (anche troppo) per capire che gli altri… non ci piacciono così tanto!

Sembra sciocco doverlo capire dopo tanto ma ci sono numerose persone che non si rendono conto di quanto possano essere “introverse“.

Questo termine ha un connotazione spesso negativa: le persone introverse non amano gli altri e sono cupe e tenebrose… almeno secondo qualcuno!

Il nostro test di oggi ti aiuterà a capire un poco la questione (e anche a non sentirti “strana” se sei introversa!).

Test della socialità: scopriamo quanto ti piace o meno stare in mezzo agli altri

Quante volte ti è capitato di essere emozionata per una festa, salvo poi andarci e scoprire… che volevi rimanere a casa?

Il nostro test della personalità di oggi è qui per farti capire veramente chi sei, visto che spesso è difficile “vederci chiaro” anche nel nostro cuore!

Se parliamo di feste, però, prima dobbiamo chiederti di provare il nostro test della festa in spiaggia per scoprire davvero che tipo di persona sei. Già lui potrebbe aiutarti a chiarirti le idee!

Il test della socialità è un poco diverso: invece di parlare solo di te, parla soprattutto del tuo rapporto con gli altri.

Che cosa vedi in loro, che cosa non vedi in loro e quanto sei a tuo agio a stare con tante persone. Insomma, non si chiama mica test della socialità per caso, no?

Ci devi solo dire che cosa hai visto prima in questo quadro del pittore surrealista Rob Gonsalves!

una città con tanti grattacieli : aspirazioni, certezze e voglia di successo. Le città ed i grattacieli, generalmente, sono un simbolo veramente potente di ricerca di realizzazione!

Il test della socialità ci dice che tu vedi gli altri come un vero e proprio elenco di “contatti”. Ehi, non stiamo dicendo che pensi solo a te ed al tuo futuro ma solo che pensi che ogni occasione di socialità sia buona per crearti una rete!

Credi davvero di avere sempre la necessità di avere qualcuno intorno . Hai ovviamente dei rapporti molto seri e di amicizia disinteressata ma per il resto sei una persona che conta molto sull’idea di conoscere quante più persone possibili.

Hai sempre qualcosa da fare, sempre qualcuno da vedere od un evento a cui andare: sei piena di impegni e questo ti fa sentire felicemente occupata e piena di cose da fare.

Le persone ti piacciono e non ne hai mai abbastanza ma probabilmente è proprio perché ne frequenti talmente tante che non riesci ad annoiarti di loro!

Questo non vuol dire che tu non sia una persona che non ha amici o che non sa essere decisamente socievole quando vuole!

Sei semplicemente una persona che molto spesso ha bisogno di tempo da sola, senza nessuno intorno.

La tua energia deve essere protetta da quella degli altri che spesso ti scaricano e ti fanno sentire veramente a terra.

Il test della socialità forse non è quello perfetto per te: forse dovresti provare il nostro test dell’intraprendenza per capire quanto e se ti lanci nelle avventure o se, invece, sei decisamente bisogno di una spinta per riuscire a cambiare la tua vita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.