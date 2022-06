Test del Gelato | Sai goderti la vita o dovresti imparare a farlo di più?

Con il test del gelato cercheremo di capire una verità importante: sai goderti davvero la vita o lo fai con qualche senso di colpa?

Il gelato è una delle golosità che meglio rappresentano l’estate. Concedersi un gelato durante un pomeriggio assolato o durante una serata sul lungomare è sempre un momento perfetto.

Per questo motivo possiamo considerare il gelato come un pretesto perfetto per godersi la vita. Quando mangiamo il gelato torniamo bambini, stacchiamo dalla routine quotidiana, rallentiamo e riusciamo, per una volta, a goderci il momento.

Quale simbolo migliore, quindi, per capire se siamo davvero in grado di “staccare la mente” e goderci le piccole gioie della vita? Potrebbe sembrare una domanda scontata (del resto godersi la vita dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo, no?) eppure le cose non stanno così.

Molte persone hanno un senso di responsabilità così sviluppate da sentirsi in colpa quando si concedono un momento per se stesse o un semplicissimo “sgarro” alla regola. Non parliamone poi se siamo a dieta e facciamo uno “sgarro” alla nostra regola alimentare! In quel caso il senso di colpa diventa gigantesco!

E tu? Sai goderti la vita oppure sei tra quelle persone troppo serie e troppo responsabili, che non sono in grado di lasciarsi andare nemmeno per cinque minuti?

Test del Gelato: sai goderti la vita?

Per eseguire questo testo ti chiediamo semplicemente di scegliere il gelato che mangeresti più volentieri o che semplicemente ti attira di più. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa in più sulla tua personalità.

1 – Ghiacciolo

Il ghiacciolo è senza dubbio il gelato meno impegnativo in assoluto. Poche calorie, poco costoso, freschissimo e dolce, è una piccola e gustosissima ricarica di zuccheri.

È il gelato che i genitori comprano più spesso ai bambini piccoli ma anche ai più grandicelli, che prima di passare al gelato vero e proprio di solito impiegano qualche anno.

Se hai scelto questo gelato significa che anche da adulta sai goderti la vita esattamente come fanno i bambini. Sei perfettamente in grado di goderti il momento e di lasciare le preoccupazioni da parte per qualche breve minuto, in maniera da staccare completamente la spina.

Da adulta potresti scegliere anche un gelato più impegnativo, ma forse qualche piccolo senso di colpa in merito alla linea te lo impedisce. Non importa: la leggerezza che caratterizza la tua personalità ti permetterà di essere sempre felice e di goderti le piccole e grandi gioie della vita.

2 – Cremino decorato

Il cremino è un gelato su stecco con un cuore di crema racchiuso in un guscio croccante. Si tratta in genere di un gelato di piccole dimensioni, quindi niente di particolarmente impegnativo o pesante. Forse però è un po’ semplice, e questo è il motivo per cui – soprattutto negli ultimi anni – è nata la tendenza di decorarli con zuccherini o altri elementi.

Se hai scelto questo gelato significa che sai goderti la vita nei suoi aspetti più giocosi e più divertenti. Sai perfettamente che è necessario trovare un buon equilibrio tra il godersi le piccole cose e condurre un’esistenza responsabile.

Sei stata così brava da essere riuscita ad applicare questa regola nella tua vita di ogni giorno. Sei in grado di fare una “vita da adulta” anche concedendoti delle piccole follie, rappresentate dagli zuccherini su un gelato che altrimenti sarebbe un po’ insignificante.

3 – Cornetto multigusto

Il cornetto multigusto è un classico assoluto della tradizione italiana. Si trova in commercio da moltissimi anni (anche se ormai ne esistono molte varianti) e sicuramente può essere definito un gelato piuttosto nostalgico.

È sicuramente un gelato da adulti morigerati e conservatori: anche se può essere considerato un gelato goloso, infatti, è di piccole dimensioni, quindi non è un peccato di gola eccessivo e può essere consumato senza sensi di colpa.

Se hai scelto questo gelato sei certamente una persona molto “quadrata” e molto responsabile, che probabilmente non si trova a proprio agio nel lasciarsi andare a sgarri troppo grandi o troppo frequenti! Sembra quasi che tu ti senta “troppo adulta per questo genere di cose”! Ti consigliamo di cambiare prospettiva: godersi la vita senza pensieri per una manciata di minuti non può farti che bene!

4 – Coppa gelato

La coppa gelato è sicuramente il sogno di ogni goloso. Si tratta in genere di una grande quantità di gelato con molte creme, biscotti, frutta e decorazioni di vario tipo.

Quando si sceglie di mangiare una coppa di gelato di questa portata di solito si decide di saltare il pranzo, un po’ perché l’appetito passa completamente, un po’ perché l’apporto calorico di un dessert del genere è davvero consistente.

Si tratta per lo più di un gelato da adulti, perché sarebbe davvero uno spreco acquistare una coppa molto grande per un bambino, dal momento che di certo non riuscirebbe a finirla.

Se hai scelto questo gelato significa che sai goderti moltissimo i piaceri della vita anche nella tua vita da adulta e, ciò che più conta, hai imparato a farlo in maniera differente rispetto a quando eri molto più giovane.

Sai che puoi concederti di tanto in tanto un piacere vero, un forte strappo alle regole, un momento di goduria tutto per te. Questo ti permette di affrontare molto meglio lo stress della vita quotidiana e fa sicuramente di te una persona più felice della media.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.