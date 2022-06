Questi segni zodiacali sono sedentari: non andare in vacanza con loro!

By

Oggi abbiamo deciso che è meglio scoprire insieme quali sono i segni zodiacali più sedentari di tutto l’oroscopo. Non è che ci sei anche tu tra loro?

Che ne dici, sei pronto a scoprire quali sono tutti quei segni zodiacali… con cui non è il caso andare in vacanza insieme?

Dai, su, stiamo scherzando: soprattutto se sei tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi!

Scopriamo subito chi è uno di quei segni zodiacali… che non si leverebbe mai le pantofole!

I segni zodiacali più sedentari di tutto l’oroscopo: la classifica

Ci sono delle persone che non vedono l’ora di vivere delle bellissime avventure, arrampicandosi sulle pendici di una montagna o nuotando in acque cristalline.

Bene, questi non sono i segni che troverai nella classifica dei segni zodiacali più sedentari di tutto l’oroscopo. Sarebbe veramente il colmo!

Scopriamo insieme chi sono tutti quei segni con cui non è proprio il caso andare in vacanza insieme… a meno che non vi piaccia il relax più totale!

Aquario: quinto posto

Sappiamo benissimo che gli Aquario sono persone che possono lanciarsi all’avventura quando uno meno se lo immagina.

Perché, allora, li mettiamo tra i segni zodiacali più sedentari dell’oroscopo?

La risposta è semplice: se un Aquario si può mettere comodo, possiamo assicurarvi che lo farà! Agli Aquario piace tantissimo creare il proprio spazio a casa e, poi, odiano proprio doverlo abbandonare.

Scorpione: quarto posto

Ma come, i nati sotto il segno dello Scorpione, generalmente così eccentrici e entusiasti, amanti della vita… sono sedentari?

La risposta è sì: gli Scorpione sono persone assolutamente adoranti della comodità. Quando trovano la formula giusto per loro è impossibile smuoverli!

Ecco perché, in vacanza, con uno Scorpione potrete vivere emozioni a tutto spiano… a meno che non ci sia un’amaca posizionata nel punto giusto!

Pesci: terzo posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci non ci sono dubbi: stare in casa è la cosa migliore ci sia da fare!

Non fraintendete noi o i Pesci: a questi ultimi piace uscire, andare a vedere mostre o passeggiare nel verde. Se possono, però, i Pesci amano stare a casa loro. Non vogliono lo stress di spostarsi (soprattutto quando si parla di viaggi) con tutti i problemi legati ai bagagli e agli orari da rispettare. I Pesci sono sedentari perché… è molto comodo esserlo!

(Non è un caso che i Pesci siano anche nella classifica dei segni zodiacali che si perdono in un bicchier d’acqua!).

Cancro: secondo posto

C’è poco da fare: quando si tratta di “poltrire” i Cancro sono quasi in cima alla classifica!

Certo: in vacanza o quando hanno tempo di fare tutto quello che vorrebbero ai Cancro capitano anche dei momenti di voglia di fare e di libertà.

Di norma, però, i Cancro sono persone assolutamente sedentarie. Amano stare a casa loro, nel loro nido ben organizzato e fatto su misura per ogni loro esigenza.

Perché uscire, muoversi, affannarsi quando si può stare a casa propria, felici, contenti e completamente rilassati?

I Cancro sono fatti così: adorano i propri spazi e non si muoverebbero mai dalle loro comfort zone. Tenetelo a mente prima di prenotare la vacanza insieme!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sedentari dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Toro, ci siete voi in cima alla classifica dei segni zodiacali di oggi.

Essere sedentari per voi è un “in più”, altro che una qualità da nascondere!

I Toro sono i segni in assoluto più “pantofolai” dello zodiaco perché adorano stare a casa, senza se e senza ma.

A tutti piace viaggiare (dopotutto i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali che si abbronzano veramente con facilità) e, quindi, sarebbe strano dire che i Toro non sono di questo avviso.

Se dobbiamo essere sinceri, però, i Toro preferirebbero a qualsiasi altra situazione… il proprio divano, con il gatto vicino ed un bel libro da leggere tra un pisolino e l’altro.

Ehi, niente di male in questo: abbracciate il vostro essere sedentari, cari Toro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.