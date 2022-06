Ecco la prova infallibile che la vostra è una coppia molto solida

By

Siete una coppia solida? Sarete in grado di vincere la sfida del tempo? Secondo la scienza esiste una prova infallibile che vi da la conferma.

Il tema dell’amore è un tema molto battuto. Diamo particolare importanza a questo sentimento e spesso lasciamo che sia lui a decidere della nostra felicità. Con i divorzi sempre in aumento ci rendiamo conto che nel mondo odierno siamo sempre meno disposto a sacrificarci in nome dell’amore e che l’amore per noi stessi vince sempre, eppure coronare il nostro sogno d’amore resta uno dei nostri obiettivi più grandi.

Se anche tu desideri che la tua relazione sia felice e ogni giorno più solida devi solo capire se state andando nella direzione giusta e per farlo devi osservare e costatare se vi sta accadendo questa cosa in amore. Ricorda anche che ogni relazione attraversa delle fasi, solo chi arriva all’ultima vive il vero amore. Approfondisci l’argomento: L’amore ha cinque fasi. A quale sei in grado di arrivare?

Ecco la prova scientifica che la vostra coppia è solida e forte

Secondo le conclusioni di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università ITMO di San Pietroburgo in Russia e dell’Università di Singapore, per capire se una coppia è solida bisogna osservare se all’interno della coppia accade questa semplice cosa: tu ed il tuo partner state diventando sempre più simili.

La similarità sarebbe il segno tangibile che vi state plasmando, fondendo, trasferendo qualcosa l’un l’altro. Solitamente tendiamo ad imitare le persone che ammiriamo allo stesso modo riprodurre alcuni comportamenti denota amore per il partner e grande accettazione.

L’accettazione è fondamentale, solo le coppie in grado di fare questo trovano il vero amore.

Gli autori dello studio sopra citato hanno creato un algoritmo in grado di esaminare la qualità delle relazioni romantiche a partire dai post pubblicati sui social media. I dati considerati sono: il numero di parole legate alle emozioni, gli argomenti postati, i luoghi frequentati, più sono simili nei partner più la relazione tra i due gode di ottima salute.

Questo algoritmo è stato giudicato affidabile all’86%.

E’ stato dimostrato analizzando i post che quando il partner non si sente più coinvolto nella sua relazione tende a fare queste due cose:

1. Usare poco o niente il NOI

L’uso del noi è ricorrente quando si ha una relazione. Secondo l’algoritmo, questo pronome indica che la relazione sta acquisendo importanza. Usare il NOI denota sentirsi a proprio agio nell’identificarsi con l’altro.

2. Non essere in SIMBIOSI col partner

Secondo lo studio più i partner condividono un determinato comportamento più la relazione è seria. Se le abitudini del partner diventano le tue e viceversa significa che vi state lasciando ispirare dall’altro a livello inconscio. Se lo fate significa che siete disposti a consolidare il vostro legame.

Voi due quanto siete simili? Corri ad aprire i social e scoprilo.