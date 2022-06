Un’estate top con una ricetta semplice? Patate in salsa tonnata, geniali

Piatti di carne e di pesce hanno bisogno di contorni poco elaborati ma genuini come le patate in salsa tonnata che sono così, sorprendenti

Quando siamo stanche dei soliti contorni, basta cambiare l’ordine degli ingredienti. Oppure inventarci una ricetta nuova, anche se molto semplice. Come le patate in salsa tonnata, perfette per accompagnare piatti freddi ma anche caldi di carne e di pesce, soprattutto alla griglia.

Patate bollite, condite solo all’ultimo minuto con una salsa molto simile a quella del vitello tonnato. Semplici ma geniali, la nostra salvezza.

Patate in salsa tonnata, anche il tonno è importante

Se vogliamo dare una nota più piccante a questa ricetta, invece del tonno sott’olio usiamo quello con il peperoncino. Anche se lo scoliamo dal suo condimento, il sapore sarà comunque più intenso.

Ingredienti:

700 g patate

250 g tonno sott’olio

220 g maionese

1 cucchiaio di capperi sotto sale

1 cucchiaio di senape dolce

1 mazzetto di prezzemolo

1 pizzico di sale

Preparazione: Patate in salsa tonnata

Cominciamo a preparare la maionese, perché tanto possiamo lasciarla in frigorifero fino a quando serve. Ci serviranno 2 uova grandi, circa 400 ml di olio di semi, 30 ml di succo di limone e 1 pizzico di sale fino.

Versiamo nel boccale del frullatore a immersione le uova e poi aggiungiamo l’olio di semi (girasole o mais) che è più delicato rispetto all’olio d’oliva. Versiamo anche il succo di limone filtrato per eliminare i semini e un pizzico di sale.

Con l’aiuto del frullatore a immersione cominciamo a montare la maionese. Un pio di minuti dovrebbero bastare per un risultato nello liscio e vellutato. A quel punto mettiamola in frigorifero, coperta con pellicola da cucina, e passiamo al resto.

Prendiamo le patate, laviamole e asciughiamole bene con carta assorbente da cucina. Mettiamole in una pentola con acqua fredda che le copra bene, poi accendiamo e calcoliamo 25 minuti da quando l’acqua comincia a bollire. Quando sono pronte, scoliamole e aspettiamo che siano tiepide prima di pelarle.

Ora passiamo alla salsa tonnata. Laviamo bene i capperi per eliminare le tracce di sale e versiamoli in una ciotola insieme ai filetti di acciughe. Poi scoliamo bene il tonno dal suo olio e aggiungiamolo nella ciotola insieme alla maionese e alla senape.

Con il frullatore ad immersione frulliamo bene fino a quando otteniamo una salsa liscia. Copriamo anche questo con un foglio di pellicola trasparente e mettiamo in frigorifero fino al momento del condimento.

Dopo aver fatto raffreddare le patate, peliamole e tagliamole a fette, spicchi oppure cubotti. Poi condiamo con metà della salsa tonnata e cominciamo a girare. Infine a pioggia tutto il resto della salsa e del prezzemolo tritato finemente. Le patate in salsa tonnata devono essere condite all’ultimo, oppure teniamole in frigo fino al servizio