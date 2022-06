Grave lutto per Pamela Prati: l’addio struggente al nipote

Grave lutto per Pamela Prati: la showgirl annuncia la morte del nipote, il figlio del fratello. Lo struggente addio.

Gravissimo lutto per Pamela Prati e la sua famiglia. La showgirl, con una fotografia pubblicata sul proprio profilo profilo Instagram, ha annunciato la morte del nipote, il figlio della sorella. La showgirl ha condiviso il proprio dolore con i followers che si sono stretti intorno a lei e alla sua famiglia lasciandole tanti commenti di sostegno e supporto.

E’ un dolore straziante quello che ha colpito la famiglia della Prati che, dopo l’annuncio, si è chiusa nel suo silenzio. Tanti, tuttavia, i commenti dei followers che si stanno limitando ad esprimere la loro solidarietà.

Pamela Prati dice addio al nipote: “Non è naturale che una madre seppellisca un figlio”

E’ un momento particolarmente difficile quello che stanno affrontando la Prati e la sua famiglia. La showgirl che è rimasta identica a com’era anni fa, con una dolce foto del nipote, ha condiviso il suo dolore.

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio. Avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”, ha scritto la Prati condividendo la foto che vedete qui in basso.

La Prati, poi, ha condiviso la stessa foto tra le storie di Instagram aggiungendo: “Amore di zia, oggi te ne sei andato via per sempre. Siamo devastati dal dolore”.

Di fronte all’affetto e ai tanti messaggi di sostegno ricevuti, poi, la showgirl ha ringraziato tutti anche a nome della sorella.

“Io e mia sorella vi ringraziamo per l’affetto e la vicinanza che ci state dimostrando in questo momento terribile. Non riesco ad aggiungere altro, solo grazie”, ha scritto la Prati. “Un grande abbraccio, Pamela cara a te e a tua sorella, per questa perdita immensa”, “Mi dispiace tantissimo Pamela. Condoglianze sincere a te e a tutta la sua famiglia”, “Senza parole, mi unisco al tuo dolore“, sono alcuni dei messaggi sotto il post.