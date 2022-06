Aumentare il volume del lato b con l’outfit è possibile e si fa così

Aumentare il volume del lato B solo con l’outfit non solo è possibile, ma è anche facilissimo. Ecco qualche consiglio che ti potrà tornare utile.

Siamo nell’era delle Kardashian che hanno sdoganato il lato B prorompente, i fianchi larghi, le forme da pin up (che oggi sono tornate in voga grazie a loro).

E poi, già molto prima di loro, ci aveva pensato Jennifer Lopez a rendere cool l’abbondanza del retro, tanto da voler assicurare il suo lato B, considerato il più bello del mondo in assoluto (e ci scuserà Kim se lo ribadiamo, ma dobbiamo dare a JLo quel che è di JLo).

Non tutte però abbiamo le stesse forme per natura. Partiamo dal presupposto che non avere un lato B importante non deve essere necessariamente un difetto e che non dobbiamo seguire le mode del momento per forza, soprattutto in termini di fisico. Stiamo facendo tanto per lottare contro il body shaming, non perdiamoci così.

Detto ciò, se però ti piacerebbe veder aumentare almeno un pochino visivamente il volume del tuo lato B, che non è sporgente per natura, sei nel posto giusto: ecco come potrai ingannare l’occhio con il giusto outfit.

Ecco come aumentare il volume del lato B

Se hai un lato B “minuto” e vuoi che aumentare il suo volume otticamente, ti diamo subito una brutta notizia: ci sono alcuni pantaloni che dovresti evitare sempre.

Quali sono? I modelli boyfriend, i regular fit e gli straight leg. Ti abbiamo avvisata subito, così via il dente via il dolore.

Passiamo a quello che dovresti invece indossare: sì alla vita bassa e no a quella alta, nonostante sia in voga da anni ormai.

Sì, perché la vita alta snellisce, schiaccia i glutei e quindi è indicata per chi li ha già grossi per natura e vorrebbe magari minimizzarli.

Soprattutto se sei minuta, dovresti optare invece per quelli a vita bassa che, al contrario, aumentano i volumi e mettono in risalto il lato B.

Allo stesso modo, dovresti indossare pantaloni aderenti, skinny e jegging, che mettono in risalto le forme.

Stessa cosa vale per i jeans a zampa: enfatizzano le lunghezze, distogliendo l’attenzione dal lato B.

Anche i mom jeans sono indicati per chi ha il sedere piatto: questo perché restano larghi sulla zona, così da non metterla in risalto. Inoltre la loro forma ovale sui fianchi fa in modo che il lato B appia più rotondo. Se vuoi esaltarlo ancora di più poi opta per un modello lungo fino alla caviglia.

Infine, anche i pantaloni bianchi potrebbero fare al caso tuo. Partiamo dal presupposto che questi stanno bene a pochissime persone, perché mettono in risalto i difetti e tendono ad allargare. Ma, soprattutto se hai un fisico molto snello, è questo che vuoi: quindi questi pantaloni sono perfetti per te, perché rendono più ampi fianchi e fondoschiena.

Se proprio con nessuno di questi modelli riesci ad ottenere l’effetto desiderato comunque calcola che esistono anche dei pantaloni bottom up, push up, oppure modellanti che servono proprio a tirare su il lato B e ad ingrossarlo. Alcuni, in particolare, hanno al loro interno dei modellatori che aumentano a dismisura il fondoschiena, quindi tentar non nuoce.

Un altro trucco che puoi mettere in pratica per aumentare il volume del tuo lato B è indossare cinture larghe. Queste, poste in prossimità dei fianchi, servono proprio ad allargare la zona.

E ancora, un altro alleato per aumentare il volume del lato B sono i tacchi. Questi, infatti, modificano la tua postura (e a volte neanche ci fai caso) e tendono a quindi a spingere il sedere in fuori e così questo apparirà più pronunciato immediatamente. Se non vuoi rinunciare alla comodità ti basterà usare un plateau, decisamente più pratico.

Se poi hai i fianchi dritti e vuoi sapere cosa indossare, ecco i pantaloni che ti cambieranno la vita.

In ogni caso, ancora una volta abbiamo avuto la prova di come l’outfit possa modificare il nostro corpo.