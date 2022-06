Anticipazioni Beautiful: Bridget torna con un clamoroso segreto?

Anticipazioni Beautiful dall’America. Bridget, la primogenita di Brooke potrebbe custodire un clamoroso segreto? Scopriamo di più!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: il segreto di Bridget

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Infatti negli episodi in onda quest’estate sul canale CBS segnalano che Bridget, la figlia di Brooke ed Eric Forrester ha un segreto clamoroso.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America saranno ricche di grandissimi colpi di scena e novità. Soprattutto perché nel cast stanno tornando numerose persone che negli anni hanno contribuito alla realizzazione dello storytelling, come Deacon Sharpe o Sheila Carter. In questo articolo parleremo di Bridget Forrester e del suo ritorno come regular nella soap opera di Los Angeles.

Ma la figlia di Brooke ed Eric Forrester come rientrerà nelle trame della soap? Secondo le anticipazioni Bridget si collocherà nella storyline già avviata di Finn. Come ben sapete se avete letto le nostre anticipazioni Finn e Steffy sono rimasti vittima della furia di Sheila Carter.

La donna non ha mai accettato di non riuscire a vedere il figlio biologico e il nipote e così, presa dall’ira, ha deciso di puntare una pistola alla nuora Steffy. Purtroppo Finn si è messo davanti ed ha accusato il colpo di pistola tirato dalla madre, cadendo come se fosse morte.

Solo da poco abbiamo scoperto la verità, ossia che Finn in realtà non è morto ma è tenuto al sicuro all’ospedale in cui lavora la mamma biologia Li Finnegan. La donna nasconderà a tutti che Finn è ancora in vita e non dirà nemmeno a Steffy. La giovane Forrester si renderà conto che la donna è strana e assorta in chissà quali pensieri, ma non potrà immaginare che le stia nascondendo un segreto così importante.

Ebbene, secondo le indiscrezioni, Bridget potrebbe conoscere tutta la verità aiutando Li a portare Finn in ospedale e allo stesso tempo contribuendo a fornire lei i macchinari per poterlo mantenere in vita. Ma come mai la figlia di Brooke non ha rivelato nulla a nessun membro della sua famiglia?