Vai ad una festa sulla spiaggia: cosa non deve mancare nella tua borsa?

By

Il test della festa in spiaggia ci dirà veramente che tipo di persona diventi con l’estate: sei pronta a dirci che cosa non puoi assolutamente lasciare a casa?

Chiudi gli occhi ed immagina di trovarti in una località balneare (a meno che tu, fortunata come sei, non sia già lì).

Invece di stiparti in un autobus pieno di pendolari sudati o di leggere questo pezzo in pausa pranzo, prima di rimetterti a guardare lo schermo, immagina di essere al mare.

Questa mattina sei stata a rosolarti al sole e adesso, dopo una cena leggera ed una doccia rinfrescante, sei pronta per andare ad una festa sulla spiaggia.

Che cosa porterai con te?

Test della festa in spiaggia: dicci cosa porti e scopri chi sei veramente

Le scelte che facciamo, anche quelle più piccole o che ci sembrano insignificanti, sono veramente indicatrici della nostra personalità.

Anche quando facciamo dei test della personalità, infatti, c’è sempre una componente di “sapienza”.

Ormai sei abituato a indovinare subito forme nascoste e, anzi, le cerchi come per una sfida personale. Come fare ad avere un test della personalità scevro da qualsiasi “inganno“?

Ma semplice: il test della festa in spiaggia ti chiede semplicemente di darci una risposta… normale!

Immagina, per l’appunto, di dover andare ad una festa in spiaggia: che cosa non manca assolutamente nella tua borsa?

La tua risposta ci svelerà veramente che tipo di persona sei: non sei curiosa di scoprirlo?

macchina fotografica : sei una persona decisamente nostalgica, vero? Il test della festa in spiaggia ci dice che tu non vedi l’ora di vivere esperienze meravigliose e che, a volte, per te è più importante averne immediatamente il ricordo che… beh, viverle per davvero!

Hai come paura che la vita ti scivoli tra le dita: non sappiamo perché o che cosa ti sia successo per farti ragionare così ma di sicuro “nascondi” qualcosa.

Non preoccuparti, però: non c’è niente di male nel volersi guardare indietro, fino a quando non diventa l’unica cosa che vuoi fare! Ricordati di vivere anche nel presente!

: sei una persona decisamente nostalgica, vero? Il test della festa in spiaggia ci dice che tu non vedi l’ora di vivere esperienze meravigliose e che, a volte, per te è più importante averne immediatamente il ricordo che… beh, viverle per davvero! Hai come paura che la vita ti scivoli tra le dita: non sappiamo perché o che cosa ti sia successo per farti ragionare così ma di sicuro “nascondi” qualcosa. Non preoccuparti, però: non c’è niente di male nel volersi guardare indietro, fino a quando non diventa l’unica cosa che vuoi fare! Ricordati di vivere anche nel presente! borraccia d’acqua : ehi, idratarsi è importante e tu lo sai bene! Se porti con te l’acqua ad una festa in spiaggia vuol dire che responsabilità è la parola d’ordine quando si parla con te! Sei una persona che ha sempre come priorità la propria sicurezza e indipendenza. Non vuoi sentirti male o non sapere come fare a uscire da una situazione potenzialmente pericolosa. Sei sicuramente anche la “mamma” del tuo gruppo: hai sempre un fazzoletto pronto, un cerotto o la soluzione a qualsiasi problema. Sei una persona che ama prendersi cura degli altri: non scordarti di prenderti cura anche di te stessa!

: ehi, idratarsi è importante e tu lo sai bene! Se porti con te l’acqua ad una festa in spiaggia vuol dire che responsabilità è la parola d’ordine quando si parla con te! Sei una persona che ha sempre come priorità la propria sicurezza e indipendenza. Non vuoi sentirti male o non sapere come fare a uscire da una situazione potenzialmente pericolosa. Sei sicuramente anche la “mamma” del tuo gruppo: hai sempre un fazzoletto pronto, un cerotto o la soluzione a qualsiasi problema. Sei una persona che ama prendersi cura degli altri: non scordarti di prenderti cura anche di te stessa! chiavi di casa : ordine, ordine e… beh, hai indovinato, ancora ordine! Le chiavi di casa o dell’albergo per te sono qualcosa di importantissimo: non le lascerai mai in macchina o nella borsa di un’amica!

(A questo punto però ti chiediamo di provare anche il nostro test sull’oggetto dimenticato più spesso : anche se sicuramente non potrà essere il mazzo di chiavi!).

Insomma, sei una persona che deve seguire sempre un percorso tracciato (possibilmente da te stessa) per stare tranquilla. Non ti piacciono le novità oppure le situazioni dove non sei pienamente in controllo e, a dirla tutta, anche questa festa in spiaggia non ti ha proprio emozionato fin dall’inizio!

: ordine, ordine e… beh, hai indovinato, ancora ordine! Le chiavi di casa o dell’albergo per te sono qualcosa di importantissimo: non le lascerai mai in macchina o nella borsa di un’amica! (A questo punto però ti chiediamo di provare anche : anche se sicuramente non potrà essere il mazzo di chiavi!). Insomma, sei una persona che deve seguire sempre un percorso tracciato (possibilmente da te stessa) per stare tranquilla. Non ti piacciono le novità oppure le situazioni dove non sei pienamente in controllo e, a dirla tutta, anche questa festa in spiaggia non ti ha proprio emozionato fin dall’inizio! cellulare: questa potrà sembrarti una scelta scontata e invece non è così necessaria. Solo poche persone decidono di dover portare con sé assolutamente il cellulare ad una festa in spiaggia!

Il nostro test ci dice che sei una persona socievole ma che non sempre sei così sicura di te come vuoi far credere. Portare con te il telefono è sempre un modo per avere un’ancóra di salvezza. Sai che puoi rifugiarti nelle tue chat, sui tuoi social preferiti o fare addirittura una telefonata ad una persona amica nei momenti dove ti sentirai più smarrita. Ehi, ma non è che per caso sei anche tra i segni zodiacali più introversi dell’oroscopo e non lo sapevi ancora?