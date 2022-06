Test: Quale cavallo sta davanti? Solo i geni lo capiscono in pochi secondi

Il test di oggi si prefigge di solleticare il vostro QI. Solo i veri geni capiscono in pochi secondi quale cavallo sta davanti all’altro.

LA risposta di questo test è semplice, intuitiva ed immediata eppure stupisce il fatto che non tutti arrivano a dare la soluzione in pochi secondi. Anche se la risposta è davvero ovvia e davanti agli occhi di tutti, non tutti rispondono correttamente. Il motivo è semplice, qualche volta pecchiamo di superficialità e non vediamo oltre, non notiamo dettagli, non focalizziamo le cose.

Questo test è la dimostrazione del fatto che siamo molto più distratti di quanto pensiamo. Molti utenti hanno dovuto osservare attentamente e per qualche minuto l’immagine prima di fornire la risposta giusta, questo è ciò che ha reso virale questa immagine ad illusione ottica. Divertiti a fare questo test del QI per capire quanto sei genio, se dovessi fallire il test ricordati di allenare il tuo cervello e migliorare il tuo potenziale.

Vediamo se sei un genio? Riesci a capire quale cavallo sta davanti?

Pronto per fare il test? Devi solo osservare l’immagine sotto e testare la tua intelligenza. Dopo aver guardato per pochi secondi questa immagine dovresti aver capito se il cavallo che sta davanti è quello A o quello B. Un dettaglio fornisce l’inequivocabile risposta, riesci a vederlo?

Se sei tra i pochi che sono riusciti a capire la risposta giusta in pochi secondi sei un vero genio. In caso contrario il tuo QI ha bisogno di un pò di allenamento. Molti test ti aiutano in questo senso, come questo: Test: è dal 1880 che si tenta di risolvere l’enigma del cane, vuoi provarci?

Nel caso in cui la risposta esatta ti sia sfuggita non scoraggiarti, la maggior parte degli utenti che ha fatto questo test non ha notato l’ovvio indizio. Sembra un po’ strano ma le cose ovvie sono le più impercettibili a quanto pare.

Con un pò di concentrazione potrai facilmente indovinare la risposta corretta. Avrai notato che l’immagine è una illusione ottica, e come tale bisogna scindere i diversi elementi per risalire alle componenti dell’immagine. Osserva di nuovo l’immagine e fornisci la tua risposta definitiva.

Soluzione del test

Il cavallo che sta davanti è il cavallo B. Hai trovato semplice dare la risposta? Allora molto probabilmente avrai notato il dettaglio che forniva la soluzione, la criniera del cavallo. Ad osservarla bene si nota che il colore dei capelli del cavallo B è lo stesso della testa che sta davanti, mentre non si può dire lo stesso del cavallo A.