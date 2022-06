Test dell’Abito Lungo | Cosa si aspettano gli uomini quando escono con te?

Scopri cosa vuole comunicare il nostro inconscio quando ci prepariamo per andare a un appuntamento: fai il test dell’abito lungo!

Si dice che quando una donna si prepara per uscire con un uomo non lo fa mai solo per se stessa ma lo fa sempre avendo in mente un obiettivo. La realtà è che sono davvero poche le donne con un’idea chiara prima di un appuntamento.

Nella maggior parte dei casi, infatti, ci si prepara per presentarsi al meglio e per cogliere le occasioni che si presenteranno durante la serata. Lui potrebbe piacerci, potrebbe non piacerci affatto, potremmo rimanere deluse o potremmo essere entusiaste, non possiamo prevederlo.

Per questo motivo, dal momento che un appuntamento è formato da una lunga serie di incertezze, non ci si può “vestire con un obiettivo”. In pratica il nostro inconscio si esprime liberamente attraverso quello che indossiamo, manifestando in maniera inequivocabile chi siamo davvero.

Cosa comunica il tuo inconscio quando ti prepari ad uscire per un primo appuntamento?

Test dell’Abito Lungo

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di scegliere l’abito che indosseresti più volentieri per un primo appuntamento. In pratica quello che ti fa sentire più a tuo agio e più te stessa. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri cosa pensano di te gli uomini al primo appuntamento.

1 – Abito nero

Il nero è il colore elegante per eccellenza, rappresenta quindi il massimo del minimalismo e spesso anche della sensualità raffinata.

Quest’abito si caratterizza per linee asciutte, pulite e senza fronzoli. Ha un taglio geometrico sul seno e un profondo spacco che scopre le gambe.

Se hai scelto questo abito perché credi che ti rappresenti di più significa che sei una persona che non ama gli eccessi. Al contrario, sei molto moderata e difficilmente perdi il controllo di te stessa o di una situazione.

Sei anche molto decisa e hai un carattere definito e forte. Quando un uomo ti incontra e ha modo di passare tempo con te per la prima volta pensa di trovarsi davanti una donna che sa quello che vuole, intelligente e decisa.

Capisce anche che non sei una persona semplice da prendere in giro o da convincere a fare qualcosa che non vuole. Gli uomini che ti incontrano intuiscono immediatamente che non si scherza con te!

2 – Abito bianco a fiori

Il bianco è sicuramente il colore della purezza, dell’innocenza e della gentilezza. Se, anche da adulta, ami vestire di bianco, significa che sei una persona estremamente limpida.

I fiori sono una decorazione estremamente femminile, che richiama i concetti di bellezza e delicatezza.

Non ami fingere, non ti piace mentire o addirittura non sai farlo, sei sempre gentile e disponibile con tutti, non ti piace assolutamente la maleducazione e cerchi sempre di far comprendere alle persone che è meglio evitare i conflitti piuttosto che buttarsi a capofitto in un litigio.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona sempre aperta e disponibile nei confronti degli altri. Difficilmente giudichi qualcuno prima di conoscerlo bene e, anche se una persona non ti piace particolarmente, non ami dare giudizi negativi.

Gli uomini che ti incontrano apprezzano sicuramente queste tue qualità e pensano che tu sia una persona gentile e adorabile. Molti di loro probabilmente sentiranno l’irrefrenabile desiderio di proteggerti o di fare di tutto per tenerti al sicuro.

Altri però potrebbero farsi l’idea (assolutamente sbagliata) che una persona così dolce e così ingenua come te sia anche molto facile da raggirare. Non è assolutamente così. Anche se hai l’apparenza di una persona molto dolce non significa affatto che tu sia stupida, e di solito gli uomini che cercano di approfittarsi di te lo scoprono a loro spese!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.