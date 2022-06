Fai come Ludovica Sauer e vivi lo spirito siciliano con la minigonna optical

L’influencer Ludovica Sauer collabora con svariati brand ed il tutto – come è normale che sia – viene pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram. In uno dei suoi ultimi post è apparsa splendida come una star hollywoodiana, ecco perché vogliamo ispirarci al suo look con gonna optical.

Il mix tra capi basic e pezzi coloratissimi è una scelta vincente per tutte. Su un fisico da modella come quello della nota moglie di Alessandro Cattelan ha ovviamente un effetto “wow”.

La bella notizia è che si tratta di una minigonna di Mango quindi il prezzo è a portata di portafoglio. La brutta è che per avere un ventre piatto non basta entrare in un negozio ma bisogna faticare a casa ed in palestra. Occupiamoci quindi di come copiare l’outfit della bella Ludovica Sauer.

Ecco perché la minigonna di Ludovica Sauer deve essere messa in valigia

Nell’epoca del “less is more” e del risparmio ricercato nei biglietti aerei anche attraverso un bagaglio in meno, scegliere capi furbi per la vacanza è un’ottima strategia. Si tratta di quelle cose che indosseremo più volte e con abbinamenti diversi e che quindi meritano un posto nella nostra valigia.

La mini con stampa optical e dettaglio cut out di Boohoo (6 euro già scontata) andrà bene sia per il giorno con un sandalo nero basso sia la sera con una blusa da portare rimborsata. Non è la minigonna per un cocktail di società ma per una festa con gli amici ha il suo perché.

Con un altro marchio low cost, H&M, abbiamo l’energia del binomio fucsia – arancione nella mini in maglia, aderente e morbida, con elastico in vita. In questo caso è proposta con una semplicissima t-shirt bianca e discutibile calzino coordinato ma il mocassino potrebbe essere la scarpa migliore.

Per avere e vivere uno stile siciliano non è necessario andare nella meravigliosa Sicilia (anche se è consigliato) servono capelli disordinati – ma puliti -, sandali comodi, poco o zero trucco, tessuti impalpabili sulla pelle e qualcosa addosso che ricordi il sole e l’energia di quella regione. Una minigonna colorata a questo punto sembra essere l’ideale.

Mara Venier sceglie il monocromatico outfit viola mentre la nostra protagonista di oggi opta per una minigonna multicolore. La femminilità va mostrata in base alla propria età, alla personalità ed alla stagione e, soprattutto per l’estate 2022, è attraverso le stampe optical che si otterrà il successo desiderato.

Silvia Zanchi