E’ meglio lavarsi il viso con l’acqua fredda o calda? Ecco i pro e i contro

Ti sei mai chiesta se sia meglio per la tua pelle lavarsi il viso con l’acqua fredda o l’acqua calda? Scopriamolo insieme.

Sia che la vostra routine di cura della pelle sia più o meno lunga e complicata, sicuramente questa comprende il lavaggio del viso.

Ma ti sei mai fermata a pensare se ti stai lavando il viso nella maniera giusta, o meglio con la giusta temperatura dell’acqua?

Acqua fredda o calda: quale utilizzare per lavarsi il viso?

Secondo gli esperti, l’acqua fredda o tiepida è la scelta migliore per lavarsi il viso rispetto all’acqua calda.

Uno dei motivi è che molte patologie cutanee comuni, come la dermatite possono peggiorare con le elevate temperature. Non solo, l’acqua calda può sottrarre alla pelle gli idratanti naturali, provocando secchezza e infiammazione. Ma, tecnicamente né l’acqua fredda né quella calda sono la scelta migliore per lavarsi il viso. Proprio così, l’acqua migliore di tutte sarebbe quella tiepida. Anche se l’acqua tiepida è la migliore, lavare il viso con l’acqua fredda o fresca può aiutare la pelle in diversi modi:

Può aiutare a contrastare le irritazioni causate dall’acne.

E' in grado di ridurre il gonfiore della pelle, in particolare gli occhi gonfi che molte persone hanno quando si svegliano al mattino.

Provoca una vasocostrizione, ovvero un restringimento dei vasi sanguigni, che può temporaneamente dare alla pelle un aspetto più luminoso e meno infiammato.

Ovviamente ci sono anche degli svantaggi che derivano dall’utilizzo dell’acqua fredda per lavarsi il viso. Ovviamente variano da persona a persona, in base alle abitudini e agli stili di vita ma tra i principali troviamo:

Potrebbe non pulire il viso dai batteri e dagli agenti inquinanti con la stessa efficacia del lavaggio con acqua calda. Infatti, i pori si possono contrarre, intrappolando sporcizia e grasso.

Ovviamente, un altro inconveniente comune è il comfort. Se vivi in un clima freddo o sei particolarmente sensibile all'acqua fredda e alle basse temperature, lavarsi il viso con l'acqua fredda potrebbe non essere piacevole come lavarlo con l'acqua tiepida.

È facile farsi prendere dai dettagli, ma il lavaggio del viso non deve essere complicato. Ecco alcuni consigli da tenere a mente quando ci si lava il viso: