Dramma della bilancia per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: “Sembro un’otaria”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha confidato di avere non pochi problemi con la bilancia dopo la fine di quest’esperienza in Honduras.

L’Isola dei Famosi non è un reality qualsiasi, in quanto mette a dura prova i propri concorrenti che dopo la fine della loro permanenza in Honduras si ritrovano a fare i conti con una forte perdita di peso.

Alcuni scelgono di parteciparci per ritrovare la forma fisica, ma al ritorno in Italia purtroppo le cose non vanno come avrebbero voluto. A rivelarlo è proprio un ex naufrago che ha preso parte alla scorsa edizione del programma, la prima condotta da Ilary Blasi su canale 5, che nelle scorse ore su Instagram si è raccontato a cuore aperto rivelando di avere dei problemi di peso in quanto è aumentato di 10 chili rispetto al suo standard.

La confessione a cuore aperto arriva direttamente da Andrea Cerioli su Instagram che ha scelto di raccontare il dramma che sta vivendo dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi e di come stia trovando la forza dentro di sé per provare a risollevarsi.

Andrea Cerioli a cuore aperto dopo l’Isola dei Famosi: “Una sfida personale”

Andrea Cerioli durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, dove l’ex naufraga avrebbe scoperto di essere stata tradita dal suo compagno, aveva perso tantissimi chili ma una volta tornato nella vita reale sono ritornate anche le cattive abitudini e nelle scorse ore ha scelto di rompere il silenzio sui social e di raccontarsi come mai prima di ora.

“Stamattina mi sono pesato e sono 85 kg e 7” ha esordito l’ex tronista sui social. “Sono 10 kg sopra il mio standard e sto iniziando ad assomigliare ad un otaria“ ha poi proseguito. “Loro però sono adorabili” ha aggiunto con un filo di ironia.

“Oltretutto i kg sono distribuiti male anche perché io metto su solo nel girovita, tipo un fenicottero” ha poi commentato Cerioli che durante il corso di questi anni ha cambiato notevolmente aspetto e look. “Questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale, che non posso assolutamente perdere che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane” ha poi confidato, raccontando che vuole dare una svolta alla sua quotidiane.

“L’avevo già promesso in gag e che i miei amici staranno ridendo leggendo questa storia, ma vediamo chi rive tra un po'” ha poi concluso. “Arriverò ad un livello Altissimo. Preparatevi: obiettivo umile fight Club”.

Il messaggio di Andrea Cerioli dopo l’Isola dei Famosi ha colpito i suoi fedeli sostenitori che sono pronti a sostenerlo anche di fronte a questo nuovo obiettivo che ha scelto di prefissarsi dopo aver riscontrato un aumento di peso che vuole combattere per dare incontro ad uno stile di vita più sano.