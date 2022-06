Gelato senza gelatiera: i trucchi per ottenerne uno buonissimo

Scopri come ottenere un ottimo gelato senza gelatiera grazie a dei semplicissimi trucchi che faranno la differenza.

Con il caldo, la voglia di gustare un buon gelato è sempre molto alta. A volte, però, realizzarne uno in casa, specie se non si ha la gelatiera, può risultare difficile.

Per fortuna ci sono dei piccoli trucchi che possono fare la differenza garantendoti un risultato unico e tutto da gustare. Risultato che una volta sperimentato amerai condividere con gli amici e con le persone che ami. E tutto con la consapevolezza di poter ottenere un ottimo risultato senza troppa fatica.

I trucchi per un gelato cremoso anche senza gelatiera

Poter preparare un gelato che sia cremoso è il sogno di tutti e lo è ancor di più di coloro che pur non avendo una gelatiera apprezzano la bontà di questo dolce così fresco, estivo e ricco di gusto.

Se anche tu rientri tra coloro che non fanno altro che desiderare di poter ricreare in casa un gelato davvero buono da gustare, sarai felice di sapere che ciò è possibile grazie ad un paio di trucchi in grado di cambiarti la vita. Ecco quali sono e come metterli in pratica.

Usare elementi grassi

Il primo trucco per un gelato che risulti cremoso anche senza la gelatiera è quello di usare la giusta quantità di grassi. In genere il principale è dato dalla panna ma in per potenziare il tutto si può aggiungere al tutto anche del latte condensato. La sua cremosità, infatti, aiuterà ad evitare che il gelato cristallizzi diventando un blocco di ghiaccio poco gradevole. Ovviamente, in base agli ingredienti che sceglierai di usare ci sono anche altre fonti di grassi come, ad esempio, l’olio extra vergine d’oliva, le uova o il latte intero. Ciò che conta è non dimenticare mai che questo elemento ti aiuterà ad ottenere il gelato dei tuoi sogni.

Non dimenticare lo zucchero

Anche lo zucchero si rivela fondamentale per evitare la cristallizzazione del gelato. Inserirlo è quindi importante, sopratutto se lo si fa sciogliere prima realizzando uno sciroppo. Così facendo potrai contare su un elemento prezioso ed in grado di dare maggior cremosità al tuo gelato.

Mescolarlo di continuo

Se non si dispone della gelatiera, il trucco per ottenere un buon gelato è quello di mescolarlo di continuo. Per prima cosa dovrai quindi procurarti un contenitore da freezer che sia abbastanza capiente. Una volta pronto il gelato, potrai congelarlo e pensare a mescolarlo almeno ogni mezz’ora per circa tre o quattro ore. Così facendo eliminerai del tutto il problema relativo alla cristallizzazione e nel giro di poco tempo potrai contare su un prodotto cremoso e tutto da gustare.

Ora che hai scoperto quali sono i trucchi per un gelato cremoso da realizzare senza la gelatiera, proprio come avvenuto con il trucco per la limonata, potrai contare sul tuo dolce preferito in qualsiasi momento e tutto senza dover fare chissà quale fatica. Il risultato sarà tale che vorrai gustarlo in ogni momento e condividerlo con le persone che ami.