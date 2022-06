Ex Uomini e Donne presto mamma bis: fiocco azzurro per l’ex tronista

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora: dopo due anni dalla prima gravidanza, l’ex tronista annuncia di aspettare il secondo figlio.

Ancora una cicogna per la famiglia di Uomini e Donne ce sta per allargarsi nuovamente. Sono sempre più numerosi gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi che, oggi, sono genitori. C’è chi ha formato la propria famiglia con la persona scelta al termine del percorso nel dating show di canale 5 come Rosa Perrotta e Clarissa Marchese, solo per citarne qualcuna, che hanno avuto dei figli rispettivamente da Pietro Tartaglione e Federico Gregucci.

E c’è chi, dopo non aver trovato l’amore a Uomini e Donne, l’ha incontrato nella vita di tutti i giorni. E’ il caso dell’ex tronista che, dopo essere diventata mamma per la prima volta due anni fa, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

Cicogna a Uomini e Donne: l’ex tronista annuncia di aspettare il secondo figlio

Grande gioia per l’ex tronista di Uomini e Donne nonchè ex concorrente del Grande Fratello che, con una foto in cui mostra il pancione di 34 settimane mentre abbraccia il suo primogenito, ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio che nascerà tra poche settimane. L’ex tronista nonchè ex concorrente del Grande Fratello che diventerà presto mamma bis è Rossella Intellicato.

“Ti aspettiamo. Ora direi che possiamo fermarci”, ha scritto la Intellicato che ha svelato di aspettare il secondo figlio maschio. Ancora un fiocco azzurro, dunque, per la famiglia di Uomini e Donne. La Intellicato non è l’unica ex protagonista del programma di Maria De Filippi che sarà mamma di due maschietti. Prima di lei, infatti, hanno avuto due maschi Francesca Del Taglia che ha formato una famiglia con Eugenio Colombo; Rosa Perrotta che, dal compagno Pietro Tartaglione, ha avuto a sua volta due figli maschi così come Alessia Cammarota, mamma di due maschietti, frutto del suo amore con Aldo Palmeri.

Mentre, dunque, Luca Salatino e Soraia Ceruti, Veronica Rimondi e Matteo Farnea, continuano a conoscersi e a viversi dopo essersi innamorati nello studio del programma di canale 5, i protagonisti del passato della trasmissione si godono la propria famiglia come sta facendo Rossella Intellicato che fa coppia fissa da diversi anni con il compagno Giovanni.