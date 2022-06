La splendida modella ed ex moglie di Gigi Buffon Alena Seredova ha risposto per le rime a una domanda di un fan riguardante la sua vita sessuale. Ecco cosa ha detto l’amatissima modella!

Alena Seredova è una modella molto apprezzata in Italia, grazie alla sua naturale bellezza e alla sua dolcezza che la rendono davvero unica. Qualche giorno fa la bella ex moglie del celebre portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha dedicato un po’ del suo tempo a rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram, talvolta molto intime. Una domanda in particolare ha scatenato la curiosità di tutti, perché riguardava la sua vita sessuale. Ecco la risposta da applausi della modella!

Alena Seredova non potrebbe essere più felice e soddisfatta della sua vita. Dopo la fine del lungo matrimonio con Buffon (ora felicemente fidanzato con Ilaria D’Amico), Alena ha scelto di dedicare gran parte del suo tempo alla sua numerosa famiglia, composta dalla piccola Vivienne Charlotte (nata nel 2020 dalla storia con Alessandro Nasi) Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12 (questi ultimi due avuti da Gigi Buffon). Una domanda posta di recente da un fan ha messo in imbarazzo la fascinosa modella. Ecco quale è stata la sua risposta.

“Quante volte fai l’amore…” la risposta brillante di Alena Seredova al fan incuriosito dalla sua vita sessuale

Durante un botta e risposta su Instagram, un fan di Alena Seredova le ha chiesto audacemente ogni quanto è solita fare l’amore. Alena ha saputo ribattere in modo molto intelligente.

“Ma realmente interessa a qualcuno? Ognuno lo fa quanto gli pare, l’importante è stare bene”, ha esclamato la modella con la sua solita gentilezza. La risposta concisa ha riscosso l’apprezzamento degli altri fan della Seredova (e non solo). Dopotutto, Alena (di cui forse non conoscete queste curiosità) ha sempre tenuto molto alla sua privacy e non è solita rendere di dominio pubblico i suoi fatti personali. La cosa che rende felici i suoi fan è il fatto che la sua relazione con il cugino di Andrea Agnelli, Alessandro Nasi, procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più affiatati e complici nelle faccende di vita quotidiana. Insieme ai due figli avuti con Buffon, la loro famiglia non potrebbe essere più invidiata!