Addio Pupo, sparito dalla tv: il motivo viene a galla solo ora

Cantante di successi indimenticabili prima e personaggio televisivo poi, ma Pupo è sparito dalla tv. Quali sono i reali motivi?

Chi di noi sentendo in un lido in spiaggia o in un locale notturno le note di “Gelato al cioccolato” non le canticchierà come se fosse direttamente trasportato alla fine degli anni ’70? Ci sono successi indelebili della musica italiana e di alcuni di questi l’interprete è stato proprio lui. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è stato uno dei cantanti italiani più amati, ma le nuove generazioni probabilmente lo conoscono per la tv.

Dopo la prima fase della carriera infatti, Pupo si allontana dal mondo della musica nel 2004 decidendo di non lanciare altri album. I riflettori però, si riaccendono su di lui con la partecipazione al Festival di Sanremo 2010, in compagnia di Luca Canonici ed Emanuele Filiberto. Con un coraggioso terzetto, propongono la canzone “Italia amore mio” classificandosi al secondo posto. Una performance che scatenò tantissime polemiche, che forse contribuirono a confermare a Ghinazzi la non volontà di riprendere in mano il canto.

Poi però, Pupo si lancia nel mondo della tv, probabilmente forse anche grazie ad un carattere da sempre molto attivo e con la battuta pronta. Nel 2020/2021 diventa quindi opinionista fisso del GF Vip insieme ad Antonella Elia ma, una volta conclusa questa esperienza ritorna il silenzio. Cosa ha spinto dunque, il cantante di “Su di noi” ad allontanarsi (forse) definitivamente dalla tv?

“Tv troppo cannibale”, le durissime parole di Pupo sulla tv italiana

In una recente intervista a Il Corriere della sera, l’artista toscano si è lasciato andare rispondendo ad alcune curiosità sulla sua carriera. Una riguarda proprio la sua recente ed improvvisa sparizione dal mondo televisivo. A tal proposito ha spiegato: “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco“. L’ex opinionista del GF Vip si è poi espresso con termini duri.

“È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale…Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare. Quello che paga la tv non cambia la mia vita“, ha dichiarato Pupo. Mentre altri celebri personaggi credono ancora nel valore del classico matrimonio come loro, Enzo Ghinazzi è andato sempre in controtendenza, facendo parlare molto di sé anche per la sua relazione “poli-amorosa” con moglie e amante. A questo proposito si è riferito a chi invidia un rapporto del genere, dicendo: “Invidia sprecata“, spiegando che invece non è stata una decisione semplice.

Tornando alla tv, c’è speranza di rivederlo nel salottino di qualche reality in veste di opinionista o magari come partecipante o concorrente? “Niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole“, ha risposto a Il Corriere della sera. Un bel ruolo da conduttore è dunque quello a cui aspira l’artista, altrimenti “Non se ne parla”.